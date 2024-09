Europa League al via: i ricavi minimi di Roma e Lazio nell'edizione 2024/25

Prende il via la nuova edizione della UEFA Europa League, la prima con il format che prevede la partecipazione di 36 squadre e otto partite ciascuno da disputare nella prima fase (4 in casa e 4 in trasferta, con due avversarie per ognuna delle fasce in cui sono stati divisi i club). Un torneo per il quale la UEFA distribuirà nel 2024/25 ben 565 milioni di euro (100 milioni in più rispetto al 2023/24).

A rappresentare l’Italia ci saranno Roma e Lazio, classificatesi rispettivamente al sesto e al settimo posto nella Serie A 2023/24, che in questa avventura saranno guidate da Juric (subentrato a De Rossi) e Baroni. Ma quanto varrà per le due italiane la partecipazione all’Europa League 2024/25? Quanto incasseranno da questo torneo?

Europa League ricavi minimi – I premi per Roma e Lazio

Calcio e Finanza ha stimato anche per questa stagione i ricavi minimi delle italiane per la loro partecipazione alla UEFA Europa League. Ciascuno dei 36 club che si sono qualificati per la prima fase riceverà 4,31 milioni di euro, divisi in due pagamenti distinti: un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era di 2,92 milioni).

Passando ai bonus per i risultati, ricordiamo che dalla nuova edizione le vittorie (450mila euro) e i pareggi (150mila euro) varranno un po’ meno rispetto al passato (rispettivamente 630mila euro e 210mila euro). Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club tra il 1° e l’8° posto incasserà 600mila euro, mentre le squadre dal 9° al 16° piazzamento ne riceveranno 300mila.

Infine, anche in questo caso i ricavi minimi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”. Da questo punto di vista, l’analisi si basa su due assunti importanti per quanto riguarda il nuovo pilastro pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale.

Il primo assunto riguarda la divisione della cifra totale che sarà distribuita tra parte europea (legata al mercato dei diritti tv del continente) e parte non europea (relativa ai diritti tv extra-europei). Prendendo per buone le ipotesi messe sul tavolo dalla UEFA nei documenti consultati da Calcio e Finanza, abbiamo considerato che questa somma da distribuire per ognuna delle tre coppe sarà così suddivisa: parte europea al 75% e parte non europea al 25%.

Il secondo assunto riguarda invece la posizione del mercato italiano dei diritti tv delle competizioni per club UEFA rispetto agli altri mercati nazionali. Considerando il market pool complessivo della passata stagione e avendo verificato – sulla base delle indiscrezioni di stampa – un sostanziale mantenimento dello status quo anche per il ciclo 2024-2027, abbiamo posizionato il mercato italiano dei diritti tv al quinto posto per valore dietro a Francia, Inghilterra, Spagna e Germania.

Europa League ricavi minimi – Quanto incassano i club

Sulla base dei presupposti sopra indicati, la Roma incasserà quasi 10 milioni di euro, mentre la Lazio oltre 8 milioni. Complessivamente, i giallorossi possono contare su oltre 14 milioni di euro in partenza, mentre i biancocelesti si fermano a 12,6 milioni circa. Cifre che cresceranno sulla base del percorso nella prima fase ed eventualmente in quella a eliminazione diretta.