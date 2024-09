Da Rabiot a Depay: gli svincolati di lusso che cercano una squadra

Il mercato nei principali campionati internazionali si è chiuso tra venerdì e lunedì, ma ci sono ancora alcune opportunità per piazzare giocatori in esubero. Le principali finestre aperte conducono in Qatar e Turchia. Questo riguarda la compravendita di calciatori sotto contratto. Tuttavia, c’è un altro tipo di mercato che rimane aperto per molto più tempo: quello degli svincolati.

In passato, la maggior parte dei calciatori di alto livello senza contratto trovava una nuova squadra prima della fine della stagione, spesso ottenendo ingaggi e commissioni per gli agenti molto superiori rispetto a un trasferimento ordinario. Tuttavia, è sempre più comune vedere giocatori senza contratto anche dopo la chiusura del mercato. Attualmente, ci sono 139 calciatori con un valore di mercato di almeno un milione di euro (secondo Transfermarkt) ancora senza squadra, e alcuni di loro spiccano sugli altri.

Svincolati più preziosi – La top 11

Un caso emblematico è quello di Adrien Rabiot. Prima degli Europei, la Juventus gli aveva offerto un rinnovo di contratto molto generoso, vicino ai 9 milioni di euro, bonus inclusi. Tuttavia, Rabiot ha deciso di lasciar scadere l’offerta nella speranza di ricevere una proposta migliore, magari dal Real Madrid. Ora, a 29 anni, è uno dei giocatori svincolati più prestigiosi a livello internazionale, in attesa di un nuovo progetto, mentre persistono le voci di un interesse da parte del Milan.

Ma il caso di Rabiot non è isolato. Anche giocatori come Depay e Martial, che in passato hanno attirato molta attenzione nel mercato, sono ancora senza squadra. A 30 e 28 anni rispettivamente, sono teoricamente nel pieno della loro carriera, ma hanno avuto alti e bassi, complicati anche da infortuni.

Ci sono anche veterani del calcio che continuano a suscitare l’interesse dei tifosi. Hummels, a 35 anni, ha lasciato il Borussia Dortmund ed è a un passo dalla Roma, che sta cercando di completare la difesa. Il club aveva già sondato diversi nomi, tra cui Djidji, Matip (in recupero da un infortunio) e Manolas, che spera in un ritorno in giallorosso e potrebbe presto vedere questo sogno realizzato. Un altro nome di spicco è Sergio Ramos, che a 37 anni continua a mantenersi in forma in attesa di una decisione finale, con interessi da parte di club turchi, arabi, americani e anche dalla Roma.

Infine, ci sono giocatori abituati a questa condizione, come Balotelli, che anche quest’anno è svincolato. Nato nel 1990, è stato vicino al Corinthians in Brasile, ma ora si parla di un possibile trasferimento a San Diego in MLS o al Palermo, sua città natale. L’elenco di svincolati è lungo e variegato, con opzioni per ogni necessità.

Ci sono portieri come Navas, Karius o Berisha, centrocampisti di qualità come Pjanic, André Gomes, Dele Alli, Rafinha, Yazici e Praet, e giocatori esperti del campionato italiano come Candreva, Joao Pedro, Niang e Perisic. Il mercato può essere ufficialmente chiuso, ma per alcuni le opportunità sono ancora lì. Ed ecco la lista degli 11 calciatori, attualmente svincolati, con il più alto valore di mercato secondo Transfermarkt: