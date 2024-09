Mondiale per Club, Freed from Desire scelta come “firma audio” del torneo

Da coro della tifoseria del Milan per Stefano Pioli a “inno” per il nuovo Mondiale per Club della FIFA nel 2025. Come annunciato dalla stessa federcalcio internazionale, infatti, “Freed from Desire” di Gala sarà la “firma audio” del torneo che andrà in scena la prossima estate.

La canzone, “diventata un inno calcistico per i tifosi di club e squadre nazionali negli ultimi due decenni, è stata annunciata come la firma audio, mentre la FIFA ha anche lanciato ‘Take it to the World’ – un invito all’azione per i tifosi affinché mostrino ciò che rende speciale il loro club”, si legge nella nota della FIFA.

“La FIFA ha collaborato con la cantante e cantautrice pop italiana Gala per fare di Freed from Desire, che detiene uno status iconico nella cultura calcistica, la firma audio del torneo. Dato il suo forte legame con i tifosi a livello globale, l’integrazione di questo brano classico convalida l’importanza storica del calcio e dei club, segnando al contempo un nuovo capitolo nell’evoluzione dello sport”, conclude la FIFA.

La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025, includerà le rappresentative di ciascuna delle sei confederazioni continentali: AFC (Asia), CAF (Africa), Concacaf (Nord, Centro America e Caraibi), CONMEBOL (Sud America), OFC (Oceania) e UEFA (Europa). Ridefinirà come, quando e dove verranno incoronati i veri campioni del mondo per club.