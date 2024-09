Atalanta, le cifre dell'accordo con Lete per lo sponsor di maglia

«Non è solo lo sport, il calcio in questo caso, a legare Atalanta e Acqua Lete che sono sicuramente accomunate, oltre che da una tradizione ultra centenaria, anche da importanti valori morali e sociali. Siamo davvero estremamente felici di iniziare insieme questo nuovo entusiasmante percorso», aveva concluso l’AD bergamasco.

La novità dell’azienda romana, già main sponsor del Napoli per 18 anni, subentra dopo tre stagioni targate Plus 500 (dal 2020 al 2023) e dopo le due finali della scorsa stagione. L’Atalanta, infatti, in quelle occasioni contro Juventus e Leverkusen, rispettivamente in Coppa Italia e in Europa League, ha sfoggiato il marchio Paramount+. Ora, come ribadito in precedenza, si prospettano tre anni con Lete.