Milan, crolla la quota dell'esonero di Fonseca

Il Milan non è partito con il piede giusto in questo campionato. La squadra ha mostrato difficoltà evidenti in fase di gioco, e i risultati parlano chiaro. La sconfitta contro il Parma ha accentuato le preoccupazioni, facendo crescere il malcontento intorno alla figura di Fonseca. I bookmaker, come riportato da Agipronews , hanno iniziato a considerare l’ipotesi di un esonero imminente, con quote che riflettono un chiaro allarme.

L’inizio di stagione del Milan ha già acceso l’allerta tra i tifosi e gli esperti del settore. Con soli due punti conquistati in tre partite e una sconfitta pesante contro il Parma, la situazione per l’allenatore Paulo Fonseca si fa sempre più critica. Le recenti scelte tattiche, come l’esclusione di Theo Hernandez e Rafael Leao dal primo minuto, hanno sollevato interrogativi e polemiche tra i sostenitori rossoneri.

Le quote per l’esonero di Fonseca

Le scommesse sull’eventualità di un addio di Fonseca si fanno sempre più interessanti. Attualmente, la quota per un suo esonero o dimissioni entro inizio 2025 è fissata a 1,65 su Snai e 1,75 su Goldbet. Queste cifre sono in netto calo rispetto a una settimana fa, quando erano fissate a 3,50. Questo cambiamento indica un crescente pessimismo riguardo al futuro dell’allenatore portoghese.

Scudetto sempre più lontano

Nonostante le ambizioni iniziali di conquistare il ventesimo scudetto, la strada appare in salita. La vittoria del campionato, che inizialmente era quotata a 8, ora paga 12 volte la posta su Better. Questo significativo aumento delle quote riflette le difficoltà della squadra e le incertezze che circondano la gestione tecnica.

Il Milan si trova in un momento cruciale della stagione, e la pressione su Paulo Fonseca aumenta di giorno in giorno. Con le quote dei bookmaker che suggeriscono un possibile esonero, i tifosi rossoneri sono in attesa di vedere se la dirigenza prenderà decisioni drastiche. La situazione è in continua evoluzione e ogni partita potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del tecnico e della squadra.