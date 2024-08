Quanto ha speso il Milan? Saldo e impatto a bilancio del mercato 2024

Quanto ha speso il Milan sul mercato? Il Milan ha chiuso la prima finestra del calciomercato 2024/25 e si presenta al via della stagione con l’obiettivo di tornare in lotta per il titolo, dopo che lo scorso anno tutti gli obiettivi sono sfumati troppo in fretta. I rossoneri hanno comprato a titolo definitivo l’attaccante Alvaro Morata, il centrocampista Youssouf Fofana e i difensori Emerson Royal e Strahinja Pavlovic . Dalla Roma è invece arrivato in prestito l’attaccante inglese Tammy Abraham .

Anche per la stagione 2024/25, Calcio e Finanza stima l’impatto delle operazioni di mercato a bilancio per le principali società di Serie A.

Quanto ha speso il Milan sul mercato – Le operazioni in entrata

Tra i nuovi acquisti, l’operazione più onerosa è quella legata ad Alvaro Morata, attaccante arrivato dall’Atletico Madrid. A pesare nel caso dello spagnolo è soprattutto lo stipendio, dal momento in cui – a livello di cartellino – Pavlovic, Emerson Royal e Fofana sono costati di più. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi finora in maggiori costi per circa 50,6 milioni di euro. Vediamo ora come questi maggiori costi dovrebbero essere stati compensati dalle operazioni in uscita.

Quanto ha speso il Milan sul mercato – Le operazioni in uscita

Tra le operazioni in uscita, il Milan ha realizzato in particolare le cessioni di Simic, De Ketelaere e Maldini, con incassi per complessivi 6 milioni e altrettante plusvalenze. Nel caso del calciatore belga, essendo il riscatto avvenuto prima del 30 giugno, è stata considerata la sola differenza a livello di ammortamento tra il 2023/24 e il 2024/25, scalando il costo del prestito nella passata stagione. Tra i giocatori che hanno lasciato il club, oltre ai prestiti di Luka Romero al Deportivo Alaves, Marco Pellegrino all’Independiente, Pierre Kalulu alla Juventus, Yacine Adli alla Fiorentina e Tommaso Pobega al Bologna, sono considerati anche la conclusione dei contratti di Mirante, Caldara, Kjaer e Giroud.

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 39 milioni di euro su bilancio 2024/25.A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti (quando è presente), il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa rossonera rispetto alla stagione 2023/24.

Quanto ha speso il Milan sul mercato – La review del mercato

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato dovrebbe tradursi secondo le stime in un effetto negativo per quasi 11,5 milioni di euro circa. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per il Milan finora vede un saldo negativo di circa 60 milioni di euro.