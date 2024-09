Champions in tv: perché Amazon trasmetterà solo Inter e Juventus

Amazon Prime ha comunicato ufficialmente le prime sei partite di Champions League che trasmetterà in esclusiva assoluta ogni mercoledì.

Con un po’ di sorpresa, le uniche due italiane che andranno in onda nelle prime sei partite su Amazon, che anche per questo triennio avrà in esclusiva la migliore partita del mercoledì, sono l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus che si divideranno equamente le prime sei settimane della massima competizione europea per club.

Perché Amazon trasmette solo Inter Juve Champions – Il caso Milan

Escluso quindi, per il momento, il Milan. I rossoneri, nelle prime sei giornate affronteranno sia Liverpool, nella partita di esordio, che il Real Madrid campione in carica e allenato dal grande ex Carlo Ancelotti. Il motivo? Come detto, Amazon Prime trasmette in esclusiva assoluta la migliore partita del mercoledì e queste due super sfide si giocheranno di martedì sera.

Guardando al calendario, pubblicato dalla UEFA nella giornata di sabato scorso, i rossoneri disputeranno le prime cinque giornate esclusivamente di martedì e solamente le ultime tre di mercoledì. Infatti, da quest’anno il massimo organo del calcio europeo non garantisce l’alternanza delle giornate a ogni singola squadra, condizione che era presente fino alla passata stagione. Infatti i rossoneri giocarono tre gare di martedì e tre di mercoledì.

Gli ultimi due impegni del Milan nella prima fase della Champions League 2024/25 si giocheranno di mercoledì e saranno la sfida interna contro il Girona il 22 gennaio e la trasferta a Zagabria il 29 gennaio contro la Dinamo, quando però l’ultima giornata si giocherà totalmente in contemporanea.

Quindi, i tifosi rossoneri potrebbero non vedere mai su Amazon Prime una partita della propria squadra del cuore, visto che nessuna delle due gare elencate in precedenza si può definire ad altissimo impatto, come lo sono invece quella di San Siro contro il Liverpool o di Madrid con il Real campione d’Europa in carica.

Allargando il discorso ad Atalanta e Bologna, i tifosi delle due squadre dovranno affidarsi a Sky, che detiene l’esclusiva per tutte le partite (tranne quelle che andranno in onda su Amazon), per le prime sei giornate nonostante gare di cartello come quella contro l’Arsenal per i bergamaschi (che sarà di giovedì) o quella ad Anfield Road con il Liverpool per gli emiliani. Quest’ultima si giocherà di mercoledì, ma Amazon Prime ha selezionato per quel giorno Lipsia-Juventus.

Per le ultime due giornate, che Amazon è chiamato a selezionare nelle prossime settimane, il Bologna giocherà martedì 21 in casa del Borussia Dortmund e mercoledì 29 contro lo Sporting Lisbona. Mentre sempre martedì 21 l’Atalanta sarà impegnata contro lo Sturm Graz, mentre all’ultima giornata volerà a Barcellona.

In conclusione, come avviene per tutte le decisioni di questo tipo, una televisione, satellitare e non, o una piattaforma streaming come Amazon Prime, il criterio di scelta applicato per decidere quale partita trasmettere rispetto a un’altra è legato al bacino di utenza che quella determinata squadra porta con sé. Un altro criterio, che molto probabilmente sarà applicato per l’ultima giornata di Champions League con tutte le partite in contemporanea, è quello del valore delle partite in programma per quanto riguarda l’obiettivo sportivo da raggiungere.