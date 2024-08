Supercoppa europea, l'Atalanta sfida il Real: il match in esclusiva Sky

La partecipazione alla competizione vale già 4 milioni di euro per entrambe le squadre, una cifra in crescita rispetto ai 3,5 milioni di euro del ciclo precedente (quello 2021-2024, che si è chiuso il 30 giugno). Il successo nella partita porterebbe in dote un altro milione di euro , per un totale di 5 milioni di euro per la formazione vincitrice.

Dove vedere Real Atalanta tv streaming – Il match su Sky

La sfida sarà anche l’occasione per Sky (clicca qui per abbonarti) di lanciare la nuova stagione calcistica, che vedrà la pay-tv di Comcast protagonista nelle competizioni internazionali grazie all’acquisizione dei diritti tv della UEFA Champions League (185 partite in esclusiva su un totale di 203) e di tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League.

Grande attesa per le notti europee, con otto squadre italiane protagoniste tra tutti i tornei. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova Champions (qui i dettagli del nuovo format), pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente la fase a girone unico, con ancora più partite e più scontri tra le big sin dall’inizio e, per la prima volta nella storia, cinque italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Tornando alla Supercoppa europea, lo studio sul posto in occasione di Real Madrid-Atalanta sarà condotto da Federica Masolin con Stefano Borghi, nuovo volto di Sky (clicca qui per abbonarti). Telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani, inviati Giorgia Cenni e Massimiliano Nebuloni.