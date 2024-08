L'offerta di Sky: Calcio a sconto con Eurosport e Sky Tv a 14,90 euro al mese

Sky Calcio a sconto con Eurosport e Sky Tv a 14,90 euro al mese anziché 33 euro al mese per un periodo di 18 mesi. E’ questa una delle ultime promozioni lanciate dalla Pay-tv di Comcast per venire incontro alle esigenze di nuovi e vecchi abbonati. Sì perché, come si legge sul sito ufficiale (CLICCA QUI PER ACCEDERE), l’offerta, attiva fino al 1° settembre 2024, è disponibile anche per chi ha già Sky.

Sky Calcio offerta – I contenuti disponibili con la promozione

Sottoscrivendo l’offerta per vedere Sky Calcio a sconto si avrà il diritto di vedere i seguenti contenuti:

Tre partite per ogni turno della Serie A 2024/2025 (sabato alle 20.45, domenica alle 18.00 e lunedì 20.45);

2024/2025 (sabato alle 20.45, domenica alle 18.00 e lunedì 20.45); Tutta la Serie C 2024/2025;

2024/2025; Le migliori partite in esclusiva di Premier League e Bundesliga ;

e ; Il grande tennis con Roland Garros e Australian Open , tutto il meglio del ciclismo e degli sport invernali , il basket italiano e gli altri eventi targati Eurosport .

e , tutto il meglio del e degli , il e gli altri eventi targati . Sky Sport 24 con le news sportive 24 ore su 24: rassegna stampa, rubriche, approfondimenti e statistiche sul mondo dello sport.

Oltre al calcio, nel pacchetto è inclusa anche Sky Tv con tutti gli show, le serie e i documentari di Sky, ed è inoltre possibile, senza esborsi aggiuntivi, avere il piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+.

Sky Calcio offerta – Come attivare la promozione

L’offerta prevede un prezzo scontato (14,90 euro al mese) per i primi 18 mesi rispetto al prezzo di listino (30 euro al mese) a fronte di un vincolo di permanenza di 18 mesi. Alla scadenza dei 18 mesi dell’offerta, salvo disdetta da comunicare a Sky almeno 30 giorni prima, il contratto si rinnova tacitamente di 18 mesi in 18 mesi alle condizioni, anche economiche, vigenti a tale data.

Per aderire all’offerta che consente di fruire del pacchetto Sky Calcio a sconto, oltre che dei canali Eurosport e Sky Tv, è sufficiente andare sul sito di Sky (CLICCA QUI PER ACCEDERE) e compilare la scheda di iscrizione direttamente online. Coloro che sono già abbonati alla Pay tv possono invece chiamare il numero dedicato (CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO).