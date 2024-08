È sempre un buon anno per il cybercrime: ecco come puoi proteggerti

Il 2024 si preannuncia come un anno cruciale per la lotta al cybercrimine in Italia. Gli attacchi informatici sono in aumento e i costi associati a queste offensive continuano a crescere.

È quindi sempre più importante adottare misure efficaci a tutela della sicurezza informatica. In questo articolo vedremo l’impatto del cybercrimine in Italia, gli attacchi più comuni e cosa fare per proteggere i nostri dati.

Distribuzione e impatto degli attacchi

Il recente rapporto del Clusit evidenzia che l’81% degli attacchi ha avuto una gravità elevata o addirittura critica. Questo significa che la maggior parte degli incidenti ha avuto un impatto significativo sulle organizzazioni colpite, causando perdite economiche e danni reputazionali non trascurabili. Ecco una tabella riassuntiva dei dati principali: