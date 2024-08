Serie A, Iliad in pole per diventare nuovo sponsor del Var

Sale sempre di più l’attesa per l’inizio del campionato di Serie A 2024/25 che prenderà il via nel fine settimana. E se le squadre sono alle prese con l’ultima parte della preparazione estiva, la Lega Serie A è pronta a inserie un altro tassello nel mosaico delle sponsorizzazioni per il nuovo ciclo del calcio italiano.

Dopo aver visto il passaggio da Tim a Enilive come Title Sponsor per la Serie A, ora l’ultima novità riguarda il VAR & GLT Partner. Come appreso da Calcio e Finanza, scaduto l’accordo con Crypto.com, la Lega dovrebbe infatti firmare una partnership con Iliad.

Serie A Iliad sponsor VAR – L’accordo in vista

Tra le varie sponsorizzazioni legate al campionato italiano, quella per VAR e GLT è una di quelle più importanti in termini economici. Basti pensare che Crypto.com ha garantito quasi 3 milioni di euro annui nel precedente triennio per diventare il primo sponsor del VAR nella storia della Serie A.

Tuttavia, la complessa situazione nel mercato delle criptovalute ha portato la società a decidere di non rinnovare la sponsorizzazione con la Lega, che così dal maggio scorso ha iniziato a guardarsi intorno per valutare le alternative. Tra i primi soggetti interessati si è fatta avanti in particolare una banca ma poi, complice la conclusione dopo 26 anni della partnership con TIM, la Lega è tornata ad attirare l’interesse anche dal settore delle telco.

Serie A Iliad sponsor VAR – L’offerta della telco

Così è nata l’opportunità Iliad, con i club che saranno chiamati ad approvare la proposta (svelata oggi alle società in una commissione marketing dedicata) nell’assemblea di venerdì prossimo convocata in videoconferenza. In particolare, l’offerta che Iliad ha messo sul piatto per diventare Innovation & Technology Partner della Lega Serie A (comparendo quindi non solo nelle grafiche televisive di VAR e GLT ma anche brandizzando il centro VAR a Lissone) si aggirerebbe intorno agli 11 milioni di euro complessivi per il prossimo triennio. Ma non è detto che tra oggi e venerdì non arrivino nuove proposte o rilanci in via Rosellini da parte di altri soggetti interessati.