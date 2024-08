I Friedkin ci riprovano: pronta un’offerta per acquistare il 30% dell’Everton

Il matrimonio tra la famiglia Friedkin (già proprietari della Roma) e l’Everton potrebbe essere ancora celebrato. Lo riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, spiegando che l’amichevole di sabato contro i Toffees ha confermato i buoni rapporti tra le parti e ora il gruppo americano starebbe pensando di tornare alla carica.

Due mesi fa l’affare per l’acquisto della società sembrava praticamente concluso, poi il dietrofront arrivato il 19 luglio scorso a causa delle preoccupazioni da parte dei Friedkin per i tanti debiti dell’Everton nei confronti di 777 Partners (il gruppo con sede a Miami che controlla diversi club nel mondo del calcio, compreso il Genoa in Serie A).

I Friedkin hanno in mente una nuova idea: quella di mettere le mani su una quota di minoranza dell’Everton, vicina al 30%. Per la famiglia americana si tratterebbe del terzo club (tra controllo e quote di minoranza) dopo l’acquisto della Roma nel 2020 e dopo aver rilevato i francesi del Cannes poco più di un anno fa, nel giugno del 2023.