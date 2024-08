«Eleganza senza tempo, per una maglia che continua la nostra ideale esplorazione dello spazio, questa volta in un magnifico cielo notturno. Oggi, 12 agosto, Juventus e adidas lanciano il Third Kit 2024/25 che, continuando il tema di questa stagione per tutte le divise, trae spunto dal riflesso della luna nella volta celeste». Con questa nota il club bianconero ha svelato la terza maglia che i calciatori indosseranno nella prossima stagione.

«Una sofisticata tavolozza di colori notturni in sfumature blu navy con dettagli raffinati dorati e un motivo tonale su tutta la maglia caratterizzano la divisa, che presenta un elegante colletto a polo ed è adornata con una scritta dorata “Juventus” sul retro del collo. Un viaggio non solo nello spazio, ma anche nel tempo: il logo Icon della Juventus è in questo caso sostituito dalla silhouette dorata della zebra della Juventus, a ricreare le atmosfere degli anni ’80», si legge ancora.

Juventus nuova terza maglia – Torna il trifoglio adidas

«Non è finita qui: il terzo capitolo del nostro viaggio nello spazio tende all’eternità, con un monogramma infinito creato dallo stemma del club, un design iconico dedicato agli appassionati di calcio ma anche di lifestyle. E sempre a proposito di viaggio nel tempo, non va dimenticato che, in occasione del lancio delle divise Third dei suoi cinque principali Club europei, adidas annuncia anche il ritorno in campo dell’iconico trifoglio», spiega la Juventus.

Negli ultimi decenni, il trifoglio adidas è diventato sinonimo di stile contemporaneo e, dal 2000, è stato utilizzato esclusivamente per le collezioni Originals e per maglie in edizione limitata progettate per essere indossate fuori dal campo: in occasione del suo 75º anniversario, adidas lo riporta sul terreno di gioco.

Realizzata per offrire prestazioni e per fornire ai giocatori di classe mondiale la fiducia necessaria per giocare sotto pressione, la maglia presenta una forma dritta e casual, differenziandosi dalle maglie casalinghe e da trasferta con un orlo sportivo allungato. Il look è completato con un’etichetta con base in tessuto e trifoglio, nonché un colletto e polsini piatti.

La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, che utilizza materiali avanzati per massimizzare il flusso d’aria per mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i fan presenta la tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti o traspiranti per mantenere il corpo asciutto. La divisa è già disponibile sull’online store o nei negozi fisici di Torino, Milano e Roma.