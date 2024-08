Calcio “d’agosto” ma non troppo: cosa ci hanno detto le prime amichevoli

Calciatori per cui viene calcolata una valutazione di mercato in maniera oggettiva e trasparente , frutto dell’ algoritmo di Wallabies : le 7.000 variabili “da campo” danno come output la quotazione con cui il giocatore è disponibile sulla borsa dei calciatori e per cui l’utente può acquistarne una parte, come vere e proprie azioni frazionate.

Primi minuti in campo per i nuovi arrivati, seppur ancora tanti Nazionali siano ancora in vacanza, per recuperare dalle fatiche di Europei e Copa America. Il bollettino delle amichevoli di luglio delinea i protagonisti anche sul FPeX – Football Players Exchange , la piattaforma online su cui è possibile negoziare 400+ calciatori dai top club europei .

Luglio è, da sempre, il mese in cui le squadre di Serie A si ritrovano nei rispettivi ritiri e le prime sgambate iniziano a mostrare le richieste degli allenatori. Le amichevoli estive sono subentrate alla narrazione sportiva sui principali giornali e non solo, inserendosi nella supremazia delle Olimpiadi di Parigi 2024 e alla consueta bagarre di notizie di calciomercato.

C’è chi ha scelto di emigrare verso lidi più freschi. C’è chi, invece, ha optato per un nuovo Continente, per affrontare top club durante i e sfruttare il contesto per iniziative di marketing. C’è anche, infine, chi ha preferito restare vicino a casa, per preparare la stagione nel comfort del proprio centro sportivo.

Chi ha convinto di più: Spinazzola già leader, Loftus-Cheek riparte forte

Basterebbe fare il copia incolla dell’articolo della settimana scorsa. Nel pezzo, uno dei giocatori che potenzialmente avrebbe potuto rilanciarsi è stato, senza dubbio, il più convincente nel primo Napoli di Conte.

Il giocatore in questione è Leonardo Spinazzola (SPI37). Già due gol segnati in questo precampionato, il laterale ex Roma sarà una pedina fondamentale per il tecnico leccese, da alternare sia a Di Lorenzo che a Olivera. La gamba è già quella giusta, ma il grande rebus è sempre quello della continuità, spesso colpito da noiosi infortuni.

Chi ha ricominciato dove aveva lasciato è Ademola Lookman (LOO11). L’attaccante dell’Atalanta è stato il protagonista assoluto del combattuto pareggio contro l’AZ Alkmaar, con un gol e tante occasioni create. La tripletta in finale di Europa League è ancora un ricordo nitido nella testa dei tifosi orobici e il nigeriano (+10,63% di quotazione nel 2024) è pronto a regalare altre perle nella stagione in partenza.

Altro protagonista delle amichevoli è Ruben Loftus-Cheek (LOF08), centrocampista box-to-box del Milan. L’inglese arriva da una prima stagione positiva in maglia rossonera (+12,18% da agosto) e vuole confermarsi nella nuova gestione Fonseca: lo stato di forma sta salendo ai giusti livelli e la vittoria con il Manchester City lo ha visto dominare in mezzo al campo, con la solita fisicità prorompente e qualità sulla trequarti.

Un centrocampista che si sta comportando più che bene è Matteo Guendouzi (GUE08), fresco di riscatto dal Marsiglia. Il francese della Lazio, nel nuovo scacchiere tattico di Baroni, sembra essere ritornato ai fasti mostrati in Premier League con la maglia dei Gunners. Dopo una stagione complicata (-18,15%), Guendouzi è tornato a fare la mezzala ed è suo l’assist per Castellanos nel successo 3-0 contro l’Hansa Rostock, società militante nella Serie B tedesca.

Sempre in mediana agisce Davide Frattesi (FRA16), appena rientrato dopo le vacanze post EURO 2024. Pochi scampoli di gara per lui contro il Las Palmas ma non sono mancate le giocate tipiche del suo repertorio. Gli inserimenti dell’ex Sassuolo sono un’arma su cui Inzaghi punterà molto, cercando di dargli più spazio rispetto alla stagione passata, che comunque lo ha visto incidere nella vittoria della seconda stella nerazzurra (+13,47%).

I più in difficoltà: Vlahovic a secco, Dybala sulle gambe

Per la prima parte del 2022 hanno condiviso lo spogliatoio bianconero. Poi la coppia è stata sfaldata da un mancato rinnovo di contratto e la conseguente partenza della “Joya”. Sono i due leader tecnici dei loro club, su cui vengono riposte le principali speranze in zona offensiva: i casi di Dusan Vlahovic (VLA09) e Paulo Dybala (DYB21).

Il serbo è reduce da un Europeo molto deludente, con la Serbia eliminata al girone. La stagione passata non è stata all’altezza del valore del giocatore (-7,68%), nonostante comunque 18 gol in tutte le competizioni.

Arrivato nel ritiro tedesco della Juventus, Vlahovic ha avuto pochi allenamenti sulle gambe ma è sceso in campo nel secondo tempo contro il Norimberga di Klose. La sconfitta 3-0 non è certo colpa sua ma il rigore sbagliato sulll’1-0 dei padroni di casa non ha certo aiutato.

L’amarezza di non aver fatto parte dell’Argentina campione della Copa America potrebbe aver fatto la sua parte. Eppure, Dybala ha il vantaggio, rispetto a molti suoi compagni, di essersi presentato alla partenza del raduno e aver fatto una preparazione mirata, la prima completa di De Rossi.

Le amichevoli stanno mostrando, però, un giocatore sulle gambe e, quindi, prevedibile: la sua forza è la giocata nello stretto ma la mancanza di condizione impatta sulle sue prestazioni. Ci vuole un altro Dybala, anche rispetto alla scorsa annata (-10,43%).

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: