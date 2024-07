Il valzer di panchine impatta sulla Serie A: ecco i talenti in cerca di riscatto

Nuovi staff tecnici che incideranno sulle scelte sportive e, dunque, di calciomercato dei club, alla ricerca di calciatori idonei per i principi tattici importati. Allo stesso tempo, giocatori in ombra nella passata stagione hanno l’opportunità di riscattarsi , ripartendo da zero con il nuovo allenatore.

Tanti stravolgimenti sono arrivati nelle zone basse della classifica dell’ultima stagione ma non solo: per citarne alcune, le nuove gestioni di Thiago Motta, Fonseca e Conte hanno rivoluzionato le realtà di Juventus, Milan e Napoli. Sarà, dunque, un campionato di forti cambiamenti nelle squadre, chissà se avrà ripercussioni evidenti anche sui piazzamenti a fine anno.

Da Spinazzola a Fagioli: quanti italiani in cerca di riscatto

Cercare di tornare ai fasti di un tempo, con il miglior allenatore possibile. Questo l’obiettivo di Leonardo Spinazzola (SPI37), unico giocatore analizzato che ha cambiato maglia in questa sessione di calciomercato.

Il Napoli e Conte lo hanno accolto a braccia aperte. L’ex Roma sarà indispensabile come “quinto” sia a destra che a sinistra, nello scacchiere tattico dei partenopei. L’allenatore salentino ha, da sempre, puntato molto sui suoi esterni e Spinazzola vuole farsi pronto, dopo una stagione con tanti infortuni e un decremento di valore pari a -27,53%.

Un azzurro che punta a diventare leader è Mattia Zaccagni (ZAC20). La nuova stagione lo vedrà cambiare il numero sulle spalle, prendendo la 10 dell’ex Luis Alberto, con Baroni che lo vede centrale nel proprio progetto. I due ex-Verona possono trovarsi a meraviglia e Zaccagni sa di dover prendersi la squadra sulle spalle, dopo le partenze dei veterani Felipe Anderson e Immobile.

Tanta “rabbia” sportiva per Riccardo Orsolini (ORS07), escluso dai convocati di Spalletti per EURO 2024. Il talento ex-Atalanta non ha vissuto una stagione eccelsa con Thiago Motta, che spesso lo utilizzava da subentrato. Il nuovo allenatore Italiano ne riconosce la duttilità e qualità offensiva, ragioni per cui Orsolini sarà messo nelle migliori condizioni per rendere al top e, chissà, riconquistarsi la maglia azzurra.

Poche partite giocate in Serie A, causa squalifica, e un Europeo senza luci. Così Nicolò Fagioli (FAG21) si appresta a iniziare la stagione in bianconero. I nuovi arrivi di Douglas Luiz e Thuram ridurranno molti spazi ai centrocampisti presenti in rosa; allo stesso tempo, l’ex Cremonese ha caratteristiche uniche e Thiago Motta glielo riconosce. Un giocatore del suo talento, deprezzato fino a 7,55 milioni causa lunga assenza dal campo, deve cercare di imporsi.

Dalla panchina alla titolarità: le sfide di Barak e Chukwueze

Scaldare la panchina in Serie A e regalare bonus in Europa: questo il riassunto delle ultime due stagioni di Antonin Barak (BAR72) nella Fiorentina. Grande concorrenza e un rapporto mai completamente solido con Italiano hanno portato il giocatore ceco ad avere più spazio in campo europeo, spesso contraddistinto da grande turnover.

Palladino gli sta dando spazio in questo precampionato e, addirittura, vorrebbe arretrarlo a centrocampo, garantendogli più minuti. L’exploit con il Verona della stagione 2021/22, con ben 11 gol e 4 assist, deve essere la bussola del classe 1994.

L’ultimo, ma non per importanza, che è a caccia di rilancio è Samuel Chukwueze (CHU21), talento nigeriano del nuovo Milan di Fonseca. La passata stagione non è stata all’altezza dell’investimento fatto per l’ex Villareal: 20 milioni versati nelle casse degli spagnoli, per un bottino 33 presenze con 3 gol e 3 assist.

La valutazione in piattaforma conferma, però, la stessa cifra di trasferimento, simbolo del valore del numero 21 rossonero. Aver iniziato il raduno con il nuovo allenatore può dargli un vantaggio importante sul Pulisic, compagno con cui si contenderà una maglia e che si aggregherà al gruppo solo oggi.

Cercare il riscatto personale e far ricredere anche i tifosi più scettici. Questo il mantra dei giocatori analizzati mentre, per gli utenti FPeX-Football Players Exchange, quello di studiare la piattaforma e decidere su chi puntare per la prossima stagione, in partenza tra meno di un mese.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: