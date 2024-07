Quanto vale lo stadio di proprietà: il Lione incassa il 14% del fatturato dagli eventi extra

Uno stadio di proprietà con un corposo elenco di eventi extra calcio può arrivare anche a portare fino a quasi 40 milioni di euro, anche per un club non di primissima fascia. Il Lione ha infatti reso noti oggi i dati legati al fatturato della stagione 2023/24, con una forte crescita legata in particolare alle plusvalenze ma in parte spinta anche dai “grandi eventi” che sono andati in scena al Groupama Stadium, impianto di proprietà del club francese.

In particolare, infatti, il Lione nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2024 ha registrato ricavi per complessivi 368,3 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto ai 289,7 milioni del 2022/23. La voce maggiore di incasso è quella legata alle plusvalenze, pari a 104,7 milioni di euro (tra le quali in particolare le cessioni di Barcola al PSG per 40 milioni e quella di Lukeba al Lipsia per 30 milioni), seguito dagli incassi dei diritti tv pari a 95,3 milioni di cui tuttavia solo 45,3 milioni derivanti dai ricavi della Ligue 1, mentre 50 milioni sono arrivati dalla terza tranche di pagamenti da CVC nell’ambito dell’accordo con cui il fondo di private equity ha acquistato una quota della Ligue 1.

Tra le altre voci, la biglietteria ha portato incassi per 33,9 milioni, mentre i ricavi commerciali sono stati pari a 90,8 milioni di euro. A fare la voce grossa però è anche la voce “eventi”, passata da 16,6 a 43,5 milioni di euro. In particolare, i grandi eventi hanno portato incassi per 37 milioni di euro complessivi per una serie di eventi, tra i quali in particolare cinque partite della Coppa del Mondo di rugby, la partita di rugby Francia-Inghilterra nel 6 Nazioni, una amichevole della nazionale francese, oltre ai concerti di Taylor Swift, Rammstein, Coldplay e Red Hot Chili Peppers. Una cifra, in particolare, che vale il 10% circa del fatturato complessivo, ma che sale al 14% considerando il fatturato caratteristico (al netto quindi delle plusvalenze), dopo aver avuto un peso pari al 4% del fatturato caratteristico nella stagione 2022/23.