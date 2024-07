Lautaro tra coppe, bilanci e ristorante: dai soci 580mila euro per ripianare le perdite

Campione del mondo, del Sudamerica e d’Europa, ma Lautaro Martinez deve ancora fare quadrare i conti del ristorante che ha aperto insieme alla moglie a Milano. Il locale infatti ha portato nuove perdite a bilancio nel corso del 2023, costringendo i soci ad aprire il portafoglio per ripianare il rosso legato all’ultimo anno.

Il ristorante Coraje, in zona Brera a Milano, fa infatti riferimento alla società nominata Cittanina Srl (Nina è la prima figlia della coppia, nata nel febbraio del 2021). Una società creata nel 2021 i cui i soci sono tre: Lautaro Martinez, la moglie Agustina Gandolfo e il padre Flavio Andrès Gandolfo. Lautaro detiene il 10% delle quote, mentre Flavio Gandolfo il 15%. La quota maggiore spetta ad Augustina, amministratrice unica e controllante del 75% della società.

Il ristorante, aperto nel giugno del 2022, vive ancora della sua fase di avviamento: nel primo anno di attività (chiuso con il bilancio al 31 giugno 2022) aveva registrato ricavi per 485mila euro, costi per poco più di un milione e un rosso pari a 518mila euro, perdite tuttavia sospese fino al 2027 grazie al decreto Milleproroghe che ha permesso di rinviare la copertura delle perdite nel periodo Covid.

Nel corso del 2023, come emerge dal bilancio al 31 dicembre 2023 che Calcio e Finanza ha consultato, la società ha visto quasi raddoppiare i suoi ricavi, ma al tempo stesso anche crescere i costi: in particolare il fatturato è stato pari a 803mila euro (+65% rispetto al 2022), i costi pari a 1,3 milioni di euro (+37%), mentre la perdita è stata pari 580mila euro. Una perdita che i soci hanno deciso di coprire con un versamento a coperture perdite pari sempre a 580mila euro, dopo l’assemblea dei soci andata in scena nei mesi scorsi.