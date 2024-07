Lega Serie A, oggi nuova assemblea tra temi federali e diritti tv

Nuova assemblea per la Lega Serie A. Oggi è stata infatti convocata una nuova riunione dei club, con inizio alle 10.15 e in videoconferenza, per trattare in particolare dei temi federali, dopo l’incontro dei giorni scorsi a Roma tra il presidente Figc Gabriele Gravina e le altre componenti federali per discutere del tema del riequilibrio dei pesi.

Un’assemblea che sarà anche preparatoria verso la nuova riunione del Consiglio Figc, convocata per il 29 luglio, in cui sarà convocata una assemblea federale per la modifica dello statuto.

La trasformazione in legge del Dl Sport, infatti, comporta l’obbligo di rivedere i pesi all’interno dell’ordinamento federale: l’emendamento Mulè riconosce ora il diritto alle leghe sportive professionistiche a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. In sostanza, quindi, ora la FIGC dovrà adeguare i propri statuti per legge, dopo l’intervento del governo, e quindi dovrebbe così salire il peso in particolare della Lega Serie A all’interno dell’ordinamento federale.

Tra le altre questioni all’ordine del giorno dell’assemblea di oggi, le società della Lega Serie A discuteranno anche dei diritti tv internazionali, dell’esito delle trattative private per il campionato Primavera e il tema dei diritti d’archivio corrente.