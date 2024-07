Juve, effetto NextGen: in due mesi quasi 90 milioni da cessioni di ex “under 23”

Nel 2018 la Juventus fu l’unica società di Serie A ad aderire al progetto seconde squadre e iscrisse la sua Under 23 al campionato di Serie C. Negli anni sono stati diversi i calciatori professionisti che i bianconeri hanno visto esordire in Serie A, con molti altri che sono stati ceduti ad altri club militanti nei primi tre campionati italiani.

Ma questa estate molto probabilmente sarà il manifesto principale per quella decisione, positiva, di sei anni fa. Infatti, Cristiano Giuntoli sta reperendo importantissime risorse finanziare, da re-investire nel calciomercato, dalla cessione dei giovani prodotti proveniente dalla Juventus Next Gen, che hanno completato il loro periodo di maturazione negli anni scorsi e vantano già una discreta esperienza in Serie A, con la maglia juventina o ad altre latitudini.

Incasso Juve giocatori Next Gen – Le quattro (più due) cessioni dell’estate 2024

Le ultime due operazioni in uscita che si stanno per finalizzare portano Matias Soulé alla Roma e di Dean Huijsen al Bournemouth. Con questi due calciatori, che nella passata stagione si sono messi in evidenzia con Frosinone e Roma, si apprestano a salire a sei i giocatori ceduti provenienti dal progetto seconda squadra bianconera in questa finestra di mercato. Una lista che comprende anche Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior (ceduti all’Aston Villa), Koni De Winter (riscattato dal Genoa) e Felix Correia (ceduto al Gil Vicente).

Non un processo insolito nella Juve degli ultimi anni, ma che vive certamente questa estate la sua manifestazione più importante, sia in termini di numero di tesserati che di risorse messe a disposizione per il bilancio juventino. In totale sono 87,5 i milioni di euro incassati dai bianconeri dai sei calciatori che sono stati ceduti, o sono a un passo, in questa estate. Cifra che include ance eventuali bonus che potranno scattare in seguito.

Si parte dal riscatto di De Winter che ha visto il Genoa versare 10 milioni nel momento della conquista matematica della salvezza nel campionato scorso. Poi si passa dal duo Iling-Barrenechea, approdati all’Aston Villa per un corrispettivo complessivo di 28 milioni di euro (percorso inverso per Douglas Luiz). 1,5 milioni, invece, è l’incasso dal passaggio di Correia al Gil Vicente. E ora, il totale è pronto a salire verso i 90 milioni grazie alle cessioni di Soulè alla Roma per 30 milioni e i 18 milioni che il Bournemouth è pronto a versare per Huijsen. Per entrambi, non viene contata la percentuale sulla futura rivendita, che dovrebbe essere riconosciuta alla Juve per queste due operazione e che potrebbe portare le cifre delle due operazioni a dover essere ritoccate verso l’alto.

Incasso Juve giocatori Next Gen – Le operazioni più importanti degli anni scorsi

Ma, come detto, questo tipo di operazioni è ormai una consuetudine in casa Juve. La rassegna dei calciatori formati dalla Juve Next Gen e poi ceduti con un discreto incasso economico è lunga e deve comprendere Stephy Mavididi, oggi al Leicester, ma che fu ceduto al Montpellier per 6 milioni. Poi ecco i 5,5 milioni più bonus registrati per il passaggio di Radu Dragusin al Genoa (ora al Tottenham). E poi si continua con i 4 milioni per Filippo Ranocchia (Palermo), i 12 milioni per Manolo Portanova (Genoa). In questo elenco non viene considerato Kaio Jorge (Cruzeiro) che comunque un passaggio in Next Gen, per un totale di due partite giocate, lo ha fatto, ma per recuperare dal lungo infortunio che ne ha caratterizzato la carriera in bianconero.

Ecco l’elenco delle cessioni, citate in precedenza, che vedono protagonista un calciatore della Juventus Next Gen (*vengono comprese anche quelle di Soulé e Huijsen anche se non ancora ufficiali):