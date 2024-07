Juve, ufficiali le cessioni di Iling e Barrenechea all’Aston Villa: l’impatto della tripla operazione a bilancio

Ora è ufficiale, si è completata la tripla operazione tra Juventus e Aston Villa che ha portato Douglas Luiz in bianconero, mentre Iling-Junior e Barrenechea sbarcheranno in Premier League.

Ma come impatterà la tripla operazione sui conti del club bianconero? Secondo quanto spiegato dalla stessa società, la valutazione di Douglas Luiz è pari a 50 milioni di euro. Più basse invece rispetto alle indiscrezioni le cifre legate alle cessioni di Iling-Junior e Barrenechea, ufficializzate oggi.

Quanto costa Douglas Luiz alla Juventus? Le plusvalenze su Iling-Junior e Barrenechea

Partendo dalle cessioni, oggi la Juventus ha ufficializzato le valutazioni di -Junior e di Barrenechea:

14 milioni per Iling-Junior, pagabili in quattro esercizi, con bonus fino ad altri 3 milioni;

8 milioni per Barrenechea, pagabili sempre in quattro esercizi, con bonus fino ad altri 3 milioni.

Senza considerare gli oneri accessori, la Juventus potrà quindi registrare due plusvalenze pari a circa 13,4 milioni per Iling-Junior e 6,7 milioni per Barrenechea, per complessivi circa 20,1 milioni di euro sul bilancio che chiuderà il 30 giugno 2025.

Quanto costa Douglas Luiz alla Juventus – Il risparmio e i costi per il 2024/25

Inoltre, per gli stessi due calciatori la Juventus registrerà anche un risparmio in termini di ammortamenti (per entrambi) e di stipendio (per il solo Iling, dato che Barrenechea ha giocato in prestito la scorsa stagione e il suo stipendio non era dunque a bilancio). Parliamo di 1,24 milioni di euro circa per l’inglese e di 1,43 milioni circa per l’argentino, per un totale di 2,67 milioni circa. Anche considerando i costi legati agli oneri accessori, le cessioni di Iling-Junior e Barrenechea porteranno ad un impatto positivo aggregato pari a circa 20 milioni di euro.

Tuttavia, sul bilancio 2024/25 peserà il costo del nuovo arrivo: il brasiliano Douglas Luiz. Considerando la valutazione di 50 milioni e il contratto della durata di cinque anni, che secondo indiscrezioni dovrebbe essere da 5 milioni netti a stagione (circa 9,25 milioni lordi), il suo costo per la Juventus nella prossima stagione sarebbe pari a 19,25 milioni di euro circa.

Per la stagione 2024/25, quindi, di fatto i costi legati a Douglas Luiz saranno interamente coperti grazie alle cessioni di Iling-Junior e Barrenechea.