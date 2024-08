Dove vedere Inter Pisa tv streaming? Guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Pisa in tv streaming, quarta amichevole stagionale dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

Continua il giro di amichevoli dell’Inter, a oltre due mesi di distanza dalla conquista matematica del 20° scudetto, i nerazzurri scendono in campo per il quarto impegno non ufficiale della stagione 2024/25, che li vedrà impegnati su più fronti, compreso il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti durante l’estate.

L’Inter, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Genova contro i rossoblù, giocherà contro il Pisa, allenato dall’altro Inzaghi, Filippo. Intanto, sponda nerazzurra milanese, iniziano a rientrare a regime i vari calciatori impegnati in Copa America ed Europei, con gli ultimi ad aggregarsi che saranno proprio gli argentini Lautaro Martinez e Valentin Carboni, con quest’ultimo che non dovrebbe nemmeno approdare ad Appiano Gentile visto che è vicino il suo trasferimento al Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Rimanendo in attacco, Inzaghi dovrà fare a mano in queste settimane di Mehdi Taremi, che ha riporta un infortunio muscolare che lo mette in serio dubbio per l’esordio stagionale in campionato.

Dove vedere Inter Pisa tv streaming? Quando si gioca

Inter-Pisa, match amichevole si terrà allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, il 1° agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.30.

Dove vedere Inter Pisa tv streaming? Come seguire la sfida