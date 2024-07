L’Inter campione d’Italia si ritroverà sabato 13 luglio ad Appiano Gentile per l’inizio della stagione 2024-2025. La squadra di Simone Inzaghi inizierà dunque la fase di avvicinamento al campionato in una estate che vedrà in programma quattro appuntamenti amichevoli. Saranno UD Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea le avversarie dell’Inter in questo inizio di stagione.

Inter amichevoli estive 2024 – La programmazione dei nerazzurri

La prima data da segnare sul calendario per i tifosi nerazzurri è quella di sabato 27 luglio: l’Inter scenderà in campo all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena contro l’UD Las Palmas. I biglietti per assistere alla sfida contro la squadra della LALIGA spagnola saranno in vendita a partire da martedì 9 luglio alle 12:00 su vivaticket.com.

Venerdì 2 agosto l’Inter affronterà il Pisa all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, nella città toscana. Cinque giorni più tardi, mercoledì 7 agosto, match internazionale: allo U-Power Stadium di Monza i nerazzurri sfideranno in amichevole l’Al-Ittihad, formazione del campionato saudita. Una sfida particolare questa, che potrebbe vedere sulla panchina degli avversari Stefano Pioli nelle vesti di allenatore. Il tecnico si troverebbe di fronte a un nuovo “derby”, dopo quelli affrontati sulla panchina del Milan negli ultimi anni.

L’ultimo appuntamento prima dell’inizio della Serie A sarà in Inghilterra: domenica 11 agosto Chelsea-Inter a Stamford Bridge, Londra, chiuderà il pre-campionato dei nerazzurri.

Inter amichevoli estive 2024 – Le sfide in vista della nuova stagione

Di seguito, il programma completo delle amichevoli dei nerazzurri:

mercoledì 17 luglio: Inter-Lugano 3-2

3-2 lunedì 22 luglio: Inter-Pergolettese (BPER Training Centre)

(BPER Training Centre) sabato 27 luglio: Inter-UD Las Palmas (Orogel Stadium-Dino Manuzzi , Cesena)

(Orogel Stadium-Dino Manuzzi , Cesena) venerdì 2 agosto: Pisa-Inter (Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa)

(Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa) mercoledì 7 agosto: Inter-Al Ittihad Club (U-Power Stadium, Monza)

(U-Power Stadium, Monza) domenica 11 agosto: Chelsea-Inter (Stamford Bridge, Londra)

[IN AGGIORNAMENTO]