Dove vedere finale fioretto femminile a squadre tv streaming: la sfida in diretta

Dopo aver visto la cerimonia inaugurale di venerdì, la 33esima edizione delle Olimpiadi è pronta a iniziare. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie. Tra le altre gare, particolare interesse questa sera alla finale del fioretto femminile a squadre, dove l’Italia approda in finale.

Dove vedere finale fioretto a squadre olimpiadi – Il camino dell’Italia

Il quartetto azzurro composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo (riserva), dopo le delusioni delle gare individuali, hanno dato tutto quest’oggi per raggiungere una medaglia che è adesso sicura, ma c’è un oro da conquistare. Fra le quattro fiorettiste e la medaglia più prestigiosa ci sono gli Stati Uniti, formati da Lauren Sgruggs, Jacqueline Dubrovich, Lee Kieffer.

Dove vedere finale fioretto a squadre olimpiadi – La sfida in diretta

La sfida dei valida per l’oro nel fioretto femminile a squadre tra Italia e Stati Uniti andrà in scena giovedì 1° agosto, non prima delle 20.30. Per questo tipo di finali, la trasmissione è garantita anche in chiaro con la Rai che molto probabilmente la trasmetterà su Rai 2 (o in alternativa su Rai Sport.

Ma gli appassionati di scherma potranno seguire la sfida integralmente anche su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).