Dove vedere Olimpiadi 2024? Sempre più imminente l’inizio di Parigi 2024. I Giochi Olimpici partiranno in grande stile venerdì 26 luglio, con un’innovativa cerimonia che coinvolgerà la città parigina, in un clima di festa e celebrazione per l’inizio dell’evento dello sport mondiale per eccellenza.

Nel corso della manifestazione 10.500 atleti di elite del panorama internazionale si sfideranno in 32 discipline sportive, tra cui la break dance come new entry che prenderà il posto di karate e baseball, per un totale di 306 eventi. Parigi sarà il centro gravitazionale della rassegna, di una manifestazione che si estenderà fino a Tahiti, in Polinesia Francese a 15.700 km dalla Ville Lumiere, con le competizioni di surf.

Dove vedere Olimpiadi 2024 – I diritti tv dell’evento

A differenza di Tokyo, il fuso orario coincidente con quello italiano consentirà in maniera più agevole di fruire gli eventi anche da remoto, e godere di un assaggio dell’atmosfera olimpica pronta a pervadere i boulevard parigini.

La copertura dell’intera manifestazione è assicurata dalla presenza di accordi delle principali emittenti con il titolare dei diritti televisivi: Warner Bros con Discovery+.

Dove vedere Olimpiadi 2024 – Le gare su Sky e NOW

Gli abbonati a Sky potranno fruire di 10 canali dedicati Eurosport, con due canali che offrono di volta in volta gli eventi principali della programmazione ed uno che consentirà la visione in 4k, oltre a sette canali dedicati alle singole discipline olimpiche.

Il pacchetto di cui sopra, sottoscrivibile visitando questa pagina, è arricchito in occasione delle Olimpiadi in un’operazione volta ad allargare il palinsesto a disposizione per gli appassionati di sport, ed è disponibile anche in streaming a chi ha stipulato il servizio Sky Go.

Chi si affida invece al servizio NOW può beneficiare dei due canali di Eurosport dedicati agli eventi di maggior spicco inclusi all’interno del canone. Per scoprire i dettagli dell’offerta clicca qui.

Dove vedere Olimpiadi 2024 – I canali Eurosport su DAZN

Anche i titolari di un abbonamento DAZN potranno godere di un presidio capillare degli eventi: oltre ai due canali generalisti Eurosport 1 e 2, saranno disponibili sei canali verticali dedicati a singoli sport:

golf, tennis e tennistavolo

ginnastica e tuffi

calcio

basket

sport da combattimento (boxe, judo, taekwondo)

pallavolo

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili aquesto link.

Dove vedere Olimpiadi 2024 – Dove vedere le gare sulla Rai

La proposta gratis e in chiaro sarà invece nelle mani della Rai. Su Rai 2 e su RaiSport HD verrà trasmesso un totale di 360 ore nell’arco delle Olimpiadi: verrà data priorità agli italiani e agli eventi ritenuti di maggiore interesse per un pubblico generalista. La proposta prevede anche lo streaming gratuito fruibile su Rai Play (la piattaforma streaming della Rai), Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.