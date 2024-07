Diritti tv, la Serie A rinnova l’accordo con CBS-Paramount negli USA

La Serie A ha trovato casa negli Stati Uniti d’America per i prossimi anni. E’ stato infatti rinnovato l’accordo con CBS Sports per la trasmissione delle partite del massimo campionato italiano di calcio negli USA su Paramount+. La piattaforma manderà in onda tutte le 380 partite del campionato, almeno 25 partite di Coppa Italia e tutte le sfide della Supercoppa italiana grazie a un’intesa pluriennale.

L’accordo arriva dopo quello già siglato per il ciclo 2021-2024 e che aveva portato in dote ai club circa 170 milioni di euro (da 55 milioni il primo anno fino ai 58 milioni dell’ultima stagione). A queste cifre si erano aggiunti anche i diritti tv per la Coppa Italia, per circa 6 milioni annui (18 milioni nel triennio), per un totale che ha superato così i 180 milioni di euro complessivi. Cifre che erano già in rialzo rispetto al precedente triennio, quando a trasmettere la Serie A era stata Espn.

I diritti venduti negli Stati Uniti d’America sono solamente quelli per la Serie A in lingua inglese, mentre resta ancora da vendere la parte che riguarda i diritti tv in lingua spagnola. Contestualmente, la Serie A ha assegnato anche i diritti tv a TNT in Inghilterra (non in esclusiva), i diritti ⁠Licenze Dati e Betting a Stats Perform (con un corposo aumento), oltre ai diritti tv del campionato in ⁠Canada e in ⁠Africa Subsahariana.