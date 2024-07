Inghilterra, una vera e propria offerta di lavoro per allenare la Nazionale

Dopo otto anni, è terminata l’era Gareth Southgate per la Nazionale di calcio inglese. Il Ct è andato vicino in più di un’occasione alla conquista di un titolo che manca dal 1966 – soprattutto con le ultime due finali a EURO 2020 ed EURO 2024 –, ma nessuna coppa per il momento ha fatto “ritorno a casa”, come i sostenitori dei Tre Leoni amano cantare durante le manifestazioni internazionali.

Ora per l’Inghilterra si è aperta la caccia alla nuova guida tecnica, che dovrà provare a raggiungere gli obiettivi mancati in questi anni. Per trovare il candidato ideale, la Football Association (la Federcalcio inglese) ha pubblicato una vera e propria offerta di lavoro, con i requisiti necessari per sedersi sulla panchina della Nazionale.

«Attualmente stiamo supervisionando un processo altamente mirato per nominare il prossimo allenatore della squadra nazionale maschile senior dell’Inghilterra. Il nostro processo di pianificazione ha già identificato diversi candidati; inoltre, siamo impegnati in processi di reclutamento aperti nell’industria calcistica e siamo interessati a sentire individui che soddisfino i seguenti criteri», si legge in una nota.

Nazionale inglese offerta di lavoro – Il ruolo

Questo l’incarico che il nuovo Ct andrà a ricoprire, come si legge nell’annuncio:

Guidare e sviluppare la Nazionale maggiore maschile dell’Inghilterra per vincere un torneo importante ed essere costantemente classificata tra le migliori squadre del mondo;

Fornire una leadership ispiratrice a un team tecnico multidisciplinare di livello mondiale con sede a St. George’s Park;

Sviluppare e mantenere forti relazioni con i club che impiegano giocatori di alto livello inglesi.

Nazionale inglese offerta di lavoro – Il candidato ideale

Questi i requisiti richiesti dalla Football Association:

Dovrà possedere una Licenza UEFA Pro;

Dovrà avere una significativa esperienza del calcio inglese, con un solido track record di risultati nella Premier League e/o nelle principali competizioni internazionali;

Dovrà essere un leader eccezionale che comprenda e apprezzi l’ambiente del calcio internazionale;

Dovrà avere esperienza nell’identificare, gestire e sviluppare con successo giocatori di alto livello inglesi;

Dovrà essere altamente resiliente e a proprio agio in un ruolo molto visibile con un’intensa attenzione pubblica;

Dovrà avere una comprovata esperienza nella creazione di una cultura di squadra performante e positiva;

Dovrà avere forti valori personali e integrità e comprendere e abbracciare il ruolo che l’allenatore della squadra nazionale maschile dell’Inghilterra ha nell’ispirare la nazione.

Chiunque fosse interessato a candidarsi e dovesse soddisfare i criteri sopra indicati, potrà inviare una mail alla Federcalcio inglese e attendere eventuale risposta.