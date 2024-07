Inter, blitz di Oaktree a Roma: i manager conosceranno Abodi e Gravina

Mentre Giuseppe Marotta, insieme a Piero Ausilio e Dario Baccin, portano avanti il mercato dell’Inter seguendo le linee guida di Oaktree, i vertici del fondo statunitense si apprestano a tornare in Italia per una visita istituzionale.

Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Alejandro Cano e Katherine Ralph, membri del CdA nerazzurro, sono pronti a incontrare dal vivo nella giornata di domani i vertici del calcio italiano, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi.

Un incontro che darà seguito alla lettera inviata a Lega, FIGC, UEFA e FIFA a fine maggio, a pochi giorni dall’escussione del pegno da parte di Oaktree, dopo che Steven Zhang non è riuscito a saldare il finanziamento garantito dal fondo nei termini prestabiliti nel 2021. In quell’occasione, i vertici di Oaktree si erano presentati tramite una lettera anche al presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso interista, ma ora potranno stringere la mano e scambiarsi alcune battute dal vivo con Gravina e Abodi.