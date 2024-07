Anche la Serie B allo scontro: impugnata la delibera FIGC sul regolamento elettorale

La Lega B, come già annunciato dalla Serie A, impugnerà la delibera con la quale la Figc ha approvato, lo scorso 15 luglio, il regolamento elettorale confermando i pesi elettorali attribuiti alle singole componenti in vista dell’assemblea per l’elezione del presidente federale del 4 novembre. Lo ha stabilito l’Assemblea di Lega B, all’unanimità, dando così mandato al proprio presidente, Mauro Balata.

Durante il Consiglio federale di lunedì scorso la Lega B si era espressa in modo contrario alla delibera, valutando la necessità di attendere l’approvazione del ‘decreto legge sport’.

Era stato lo stesso presidente Balata a sottolineare il rischio di andare a elezioni Figc con normative in contrasto e sicuramente non adeguate con la disposizione di legge che potrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni.