Vertice in FIGC sulla riforma, il ministro Abodi non sarà presente

La riunione tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e le componenti federali per discutere dei pesi elettorali non vedrà la presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Come riportato dall’ANSA il ministro, dopo aver avuto diverse interlocuzioni con le parti in causa, non sarà presente al confronto in via Allegri.

Il ministro Abodi, quindi, non prenderà parte al tavolo di confronto che vedrà le componenti cercare l’intesa sulla nuova rimodulazione dei pesi in vista delle prossime elezioni federali del 4 novembre alla luce dell’emendamento Mulé.

Assente la parte politica, quindi, sono presenti, invece, le altre parti federali con Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, Mauro Balata, numero uno della Lega B, Matteo Marani per la Lega Pro, Giancarlo Abete per la Lnd, oltre a Umberto Calcagno a rappresentare i calciatori e Carlo Pacifici per la componente arbitrale.