C’è grande attesa per le primissime parole ufficiali da allenatore della Juventus da parte di Thiago Motta. Dopo una grande stagione alla guida del Bologna, la proprietà del club torinese ha deciso di portare nella città piemontese l’ex centrocampista, che ha vestito in passato la maglia dell’Inter. Oggi – giovedì 18 luglio – il tecnico sarà presentato alla stampa, per un appuntamento che prenderà il via alle 14.00.

Dove vedere conferenza stampa Motta tv streaming – Saranno le prime parole da tecnico della Juve

Appuntamento per le ore 14.00 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium, con Motta che potrebbe toccare anche il tema caldissimo del calciomercato con tanti nomi già arrivati in bianconero, ma anche tanti che si potrebbero unire al gruppo. In particolare, l’obiettivo sembra essere l’atalantino Koopmeiners, ma sono diversi i calciatori in uscita, su tutti l’esterno Federico Chiesa.

La conferenza stampa di Thiago Motta non sarà mandata in onda in diretta da nessuna televisione. Ma i tifosi della Juventus potranno seguirla live in streaming sul sito ufficiale del club bianconero e sul canale tematico della società, JTV.