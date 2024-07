Oaktree, accordo da oltre 1 mld con Lloyds per finanziare le acquisizioni

Oaktree Capital Management, il fondo proprietario dell’Inter in Serie A, ha siglato un accordo con Lloyds Banking Group Plc per fornire ai clienti di private equity del gigante bancario prestiti per finanziare le loro acquisizioni, l’ultimo segnale che i prestatori tradizionali stanno cercando nuovi modi per entrare nel mondo del credito privato.

Oaktree – spiega il Financial Times – fornirà ai clienti della banca prestiti fino a 175 milioni di sterline come parte dell’accordo. Le parti pianificano di investire complessivamente 1 miliardo di sterline (quasi 1,2 miliardi di euro) nei prossimi anni. «I clienti potranno finanziare transazioni più grandi senza dover coinvolgere ulteriori prestatori», ha detto James Ranger, head of structured finance and syndicate a Lloyds.

Con questa mossa, Lloyds si unisce a una serie di rivali che hanno cercato di entrare nell’industria del credito privato, un business da 1,7 triliardi di dollari. Banche come Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo & Co. hanno annunciato piani per raccogliere più di 50 miliardi di dollari da investire nel credito privato negli ultimi mesi.

Per anni, le banche si sono lamentate del fatto che i prestatori diretti li avrebbero spodestati attirando clienti. Ora, però, molte banche hanno trovato più redditizio guadagnare commissioni prendendo denaro dagli investitori per finanziare i prestiti, piuttosto che accordarsi per mettere in gioco i propri soldi. Con l’accordo con Oaktree, Lloyds prevede di contribuire con una parte del proprio capitale per finanziare i prestiti.