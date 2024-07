Juve, Cabal in arrivo: l’impatto dell’operazione sui conti dei bianconeri

Sembrava destinato all’Inter e invece finirà alla Juventus. Dopo Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, Cristiano Giuntoli ha messo a segno un altro colpo per il mercato bianconero: Juan Cabal, terzino colombiano dell’Hellas Verona che ormai sembrava destinato a indossare la maglia nerazzurra.

Invece l’uomo mercato della Signora ha piazzato la zampata decisiva, con un rilancio che ha convinto l’Inter a farsi da parte, lasciando campo libero alla Juventus. Operazione confezionata in un lampo, anche se in realtà Giuntoli si era mosso già qualche giorno fa, quando aveva capito che il club Campione d’Italia aveva intenzioni serie, chiedendo informazioni all’Hellas sul giocatore.

Ieri è arrivata l’offerta che ha chiuso i giochi: 10 milioni di euro ai quali se ne potrebbero aggiungere 2 di bonus. Oggi il nuovo rinforzo di Thiago Motta è arrivato a Torino per le visite mediche: se non ci saranno intoppi sarà subito a disposizione del tecnico e sabato potrà partire insieme ai nuovi compagni per la tournée in Germania.

Cabal non è sicuramente l’operazione più onerosa di questo mercato per la Juventus, considerando che il club bianconero – che chiuderà il bilancio 2023/24 con un rosso tra i 180 e i 200 milioni di euro e ricavi sotto i 400 milioni per la prima volta dal 2016 – ha già messo sul piatto 50 milioni di euro per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz.

Cabal stipendio Juventus – L’impatto a bilancio dell’operazione

Ma come impatterà questo nuovo affare sui conti della società? Quanto costerà Cabal alla Juventus nella stagione appena iniziata? Partendo dall’ammortamento, se fossero confermati i 10 milioni di euro di costo del cartellino e il contratto della durata di cinque anni, la quota per la stagione 2024/25 ammonterà a 2 milioni di euro.

Cifra alla quale bisogna aggiungere lo stipendio del calciatore, che si dovrebbe aggirare sugli 1,2 milioni di euro netti a stagione. Cabal non può godere degli sgravi previsti dal Decreto Crescita: pur essendo arrivato in Italia nel 2022, il suo contratto precedente non raggiungeva la soglia del milione di euro lordo, necessaria per poter accedere ai benefici.

Considerando quindi gli 1,2 milioni di euro netti, la cifra al lordo ammonterà a 2,22 milioni di euro. Sommando lo stipendio alla quota ammortamento di 2 milioni di euro, il costo di Cabal per la Juventus nella stagione 2024/25 sarà pari a 4,22 milioni di euro.