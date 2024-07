Napoli, accordo con OneFootball: quanto costerà vedere le amichevoli estive

La stagione 2024/25 ha ufficialmente aperto i battenti e i vari staff tecnici delle squadre di Serie A sono al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione il Napoli, che ha affidato la sua nuova era sportiva alla guida a Antonio Conte, chiamato a risollevare la squadra azzurra dopo una stagione ampiamente deludente che li ha visti in grande difficoltà nonostante il Tricolore sul petto.

Napoli amichevoli estive 2024 – Accordo con Onefootball

Il Napoli ha annunciato una novità assoluta per il mondo del calcio. Infatti, il club azzurro ha concluso un accordo con OneFootball, piattaforma media leader nel mondo del calcio, per trasmettere in diretta e in esclusiva tutte le amichevoli del Club che si disputeranno durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Per la prima volta i tifosi del Napoli potranno assistere in diretta alle partite amichevoli estive da ogni parte del mondo e su qualsiasi dispositivo mobile, da pc, tablet e su Smart Tv.

Inoltre, all’interno della piattaforma di OneFootball i tifosi azzurri potranno vedere gratuitamente la prima partita contro l’Anaune Val di Non e acquistare il Napoli Summer Pass che include le altre quattro gare a pagamento. Oltre alle gare amichevoli saranno trasmesse in diretta e gratuitamente anche le conferenze stampa del Club, contenuti speciali, dietro le quinte, interviste esclusive e gli highlights delle partite.

Napoli amichevoli estive 2024 – Tutti gli impegni degli azzurri e come funziona il Napoli Summer Pass

A partire da venerdì 12 Luglio e fino alle 23:59 di Venerdì 19 sarà possibile acquistare il Napoli Summer Pass, che darà accesso a tutte le amichevoli estive che si giocheranno nei ritiri a Dimaro e a Castel di Sangro.

Il Napoli Summer Pass, al prezzo di 14,99 euro, include l’accesso a tutte e quattro le amichevoli estive a pagamento, garantendo un risparmio del 35% rispetto all’acquisto complessivo delle singole gare. Ecco l’elenco delle gare incluse con il Napoli Summer Pass:

martedì 16 luglio: Napoli-Anaune Val di Non, ore 18:00*

sabato 20 luglio: Napoli-Mantova, ore 18:00

domenica 28 luglio: Napoli-Adana Demirspor, ore 20:00

mercoledì 31 luglio: Napoli-Brest, ore 20:00

domenica 3 agosto: Napoli-Girona, ore 18:30

*Gara visibile a tutti gratuitamente.

Poi, da sabato 20 luglio sarà possibile acquistare le singole partite in pay-per-view, iniziando da Napoli- Mantova. I prezzi delle singole partite saranno i seguenti:

Napoli-Mantova: 1,99€

Napoli-Adana Demirspor: 6,99€

Napoli-Brest: 6,99€

Napoli-Girona: 6,99€

Per poter acquistare e guardare le partite amichevoli a pagamento in diretta sarà in ogni caso necessario prima accedere e registrarsi alla piattaforma di OneFootball via Web o su App Mobile.

Napoli amichevoli estive 2024 – Come acquistare il Napoli Summer Pass su Onefootball

Per acquistare il Napoli Summer Pass sarà necessario:

Registrarsi alla piattaforma di OneFootball via Web o su App Mobile Digitare sulla barra di ricerca “Napoli” e accedere al profilo del Club su OneFootball Selezionare la sezione “Partite”, cliccare su una delle prossime gare amichevoli a

pagamento Completare l’acquisto al prezzo di € 14,99 del Napoli Summer Pass

Una volta acquistato il Napoli Summer Pass sarà possibile seguire la diretta live delle

amichevoli estive con le seguenti modalità: