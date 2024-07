Il Barça perde in tribunale: non potrà rompere il contratto con Nike

Il Tribunale di Barcellona ha confermato le misure cautelari concordate nel conflitto tra il Barcellona e Nike, respingendo il ricorso presentato dall’entità blaugrana, che è obbligata a rispettare il contratto di sponsorizzazione firmato fino al 2028.

Come riportato dalla stampa spagnola, il Tribunale Provinciale di Barcellona esclude che il Barcellona “fosse autorizzato a recedere unilateralmente dal contratto” e non accoglie il ricorso presentato dall’entità blaugrana contro il decreto del tribunale commerciale 7 di Barcellona, confermando così le misure cautelari concordate.

Queste misure riguardano “la conservazione e il rispetto del contratto di sponsorizzazione pubblicitaria che regola i rapporti tra le parti fino all’anno 2028”. Inoltre, il tribunale esclude che il Barcellona fosse autorizzato a “recedere unilateralmente dal contratto” e che tale risoluzione unilaterale fosse giustificata.

Lo scorso 9 aprile, un tribunale commerciale di Barcellona ha emesso una serie di misure cautelari, ora confermate dal Tribunale che ha deciso di proibire al Barcellona di “cessare l’esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto di Sponsorizzazione Vigente”, includendo “l’obbligo di collaborazione affinché Nike possa adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del (citato) contratto”.

Inoltre, proibisce all’entità blaugrana di “stipulare accordi con terzi” che siano incompatibili con il contratto di sponsorizzazione vigente. Nonostante questo nuovo contraccolpo giudiziario per il Barcellona, tutto lascia intendere che l’entità blaugrana e la multinazionale del bumerang si siederanno a negoziare un impegno oltre il 2028. MD ha già anticipato che il club blaugrana spera in un accordo a condizioni molto più favorevoli.

Il club catalano aveva denunciato il contratto ritenendo che ci fossero “violazioni flagranti” dello stesso, clausole abusive nei margini commerciali, problemi di approvvigionamento, oltre a cifre lontane dalla realtà attuale di questo tipo di contratti.

Per tutto questo, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, aveva annunciato che il club catalano era disposto a risolvere il contratto, “se non ci fossero compensazioni economiche” per le violazioni denunciate.

Di fronte a ciò, Nike aveva richiesto una serie di misure cautelari presso un tribunale di Barcellona, ora confermate dal Tribunale di Barcellona dopo il ricorso del FC Barcellona. Il conflitto è essenzialmente di natura economica in un momento finanziario molto delicato per l’entità catalana, che aveva persino ricevuto un’offerta superiore da Puma e aveva considerato anche la possibilità di creare un proprio marchio.

L’obiettivo del Barcellona, come ha ripetuto il presidente Laporta, è firmare “il miglior contratto del mercato”. La relazione tra il club catalano e Nike è nata nel 1999.