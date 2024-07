Dall'Inter alla Juve, passando per Milan e Roma: le amichevoli estive protagoniste su DAZN

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2024/25, DAZN offre ai propri abbonati gli appuntamenti estivi più importanti di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Torino. Il programma delle amichevoli verrà confermato dai club prossimamente e tutte le informazioni saranno disponibili e aggiornate sul sito di DAZN.

Dove vedere amichevoli estive – Su DAZN anche il Soccer Champions Tour 2024

DAZN (clicca qui per abbonarti), inoltre, ha annunciato che anche per quest’anno ci sarà la messa in onda del Soccer Champions Tour 2024, la competizione su suolo statunitense che vedrà Milan, Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Chelsea sfidarsi in sei imperdibili match. Si comincia il 27 luglio quando, allo Yankee Stadium di New York il neo-allenatore del Milan, Paulo Fonseca, scenderà in campo contro il Manchester City di Guardiola. L’evento si concluderà il 6 agosto a Charlotte con la sfida tra Real Madrid e Chelsea.

Dove vedere amichevoli estive – Non solo calcio, gli sport in onda su DAZN dalla prossima stagione

Amichevoli e Soccer Champions Tour completano un’offerta estiva di grande sport che permetterà a tutti gli appassionati di continuare a vivere la propria passione per il pallone anche durante i mesi estivi. Ma la programmazione sportiva su DAZN non si ferma al grande calcio: tutti i fan, infatti, potranno seguire in app, grazie ai canali Eurosport HD1 e HD2, il Tour de France in diretta per tutto il mese di luglio, e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, grazie ai sei nuovi canali tematici di Eurosport disponibili su DAZN che si attiveranno dal 26 luglio e che accompagneranno tutti gli appassionati di sport fino all’11 di agosto.

L’offerta di DAZN comprende anche tutte le partite di Serie A fino al 2029, il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, il basket con la Serie A e la Basketball Champions League, la nuova ricca offerta dedicata alla pallavolo che vede anche la SuperLega maschile e Serie A1 femminile dalla prossima stagione 2024/2025 e le edizioni del Campionato Mondiale 2025 e 2027, il grande fighting, selezionate partite di NFL e molto altro ancora.