Gli storici brand Autobianchi e Innocenti nel mirino dei cinesi

Attirare nuovi investitori esteri è una delle principali preoccupazioni del governo Meloni. Sin dall’inizio, l’esecutivo, come spiega il Sole 24 Ore, ha lavorato per rafforzare la struttura preposta a questo scopo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Col tempo, è emersa l’idea di includere nel portafoglio delle proposte alcuni marchi storici italiani che potrebbero risultare particolarmente attraenti, in particolare per le case automobilistiche cinesi interessate a entrare nel mercato italiano con una produzione di 300-400 mila vetture, affiancando quella di Stellantis.

Da mesi si discute tra Roma e Pechino: inizialmente con Byd e Great Wall Motors, e poi più concretamente con Chery Automobile, Dongfeng e Jac, concentrandosi sulle auto elettriche. Durante una recente missione a Pechino, il ministro Urso ha incontrato i dirigenti di queste aziende. Secondo alcune fonti industriali, è stata anche considerata l’ipotesi di utilizzare un marchio “made in Italy”, meglio se storico, per la produzione in Italia con garanzie specifiche per la componentistica nazionale, simile a quanto accaduto in Inghilterra con il marchio MG acquisito da Saic.

In Italia sono circolati i nomi di Innocenti e Autobianchi. Tuttavia, la questione è complessa: questi marchi, parte dell’immaginario vintage dell’industria automobilistica italiana, sono di proprietà di Stellantis, che aveva ipotizzato di rilanciarli per segmenti di mercato low cost. Il lungo periodo di inattività di questi marchi ha stimolato l’interesse del governo. A metà aprile, durante la disputa sull’utilizzo del nome “Milano” per un nuovo modello Alfa Romeo da produrre in Polonia, ci sono state discussioni tecniche con Stellantis sul tema dell’italian sounding, sul nuovo regolamento UE per la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti manifatturieri e sui marchi storici.

Una nuova norma, che entrerà in vigore dopo la registrazione del decreto attuativo da parte della Corte dei Conti, prevede il possibile passaggio al ministero di marchi storici inutilizzati da almeno cinque anni o in fase di cessazione da parte dell’azienda titolare. Tuttavia, l’applicabilità di questa norma per marchi come Innocenti e Autobianchi resta da verificare.

Un segno concreto delle intenzioni del governo è visibile nel registro ufficiale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, consultabile online. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha richiesto e ottenuto la registrazione di marchi Innocenti e Autobianchi non più rinnovati, con caratteristiche grafiche diverse rispetto a quelle delle registrazioni ancora attive di FCA Italy o Fiat Group Automobiles. Entrambi i marchi sono stati registrati a nome del MIMIT il 28 marzo 2024, dopo una domanda presentata il 10 novembre 2023. Rimane da vedere se questi marchi verranno utilizzati nei negoziati in corso con i costruttori cinesi o se resteranno inutilizzati.

Image credit: Depositphotos