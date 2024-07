Caos diritti tv in Ligue 1: CVC pronto ad aiutare i club a rischio fallimento

Nel caos dei diritti tv della Ligue 1 un aiuto potrebbe arrivare dal fondo CVC. Come spiegato da Bloomberg, infatti, CVC Capital Partners starebbe lavorando per organizzare un prestito per aiutare le squadre francesi a soddisfare i loro obblighi finanziari nel caso in cui non andasse a buon fine l’accordo per la trasmissione delle partite.

I proprietari dei club della Ligue 1 voteranno oggi se firmare o meno un accordo di trasmissione con DAZN, che ha presentato un’offerta quinquennale del valore di circa 2 miliardi di euro per i diritti di trasmissione della maggior parte delle partite della Ligue 1, un’offerta inferiore a una proposta precedente fatta sei mesi fa.

In alternativa, i club francesi stanno valutando la creazione di un nuovo canale in abbonamento che ritengono potrebbe crescere e diventare un’opzione più redditizia. Tuttavia, sarebbe un rischio da un punto di vista finanziario e i club stanno così cercando soluzioni per non restare a corto di liquidità nelle prossime settimane.

Le società potrebbero non averne bisogno se un emittente finisse per acquisire rapidamente i diritti tv. Ma nel caso della creazione di un canale di Lega, i loro sforzi potrebbero non essere inutili. Coloro che possono contare su un azionista solido sono il PSG, il Nizza, il Rennes, il Monaco, lo Strasburgo e il Saint-Étienne o i club controllati da fondi come il Tolosa e il Lille.

Per gli altri, quelli il cui presidente è anche l’azionista di riferimento come a Nantes, Reims, Montpellier, Lens, Brest o quelli come Le Havre, Auxerre e Angers con mezzi limitati, se il proprietario non volesse o non potesse intervenire per risolvere i problemi, la situazione potrebbe diventare presto pericolosa e alcuni rischierebbero addirittura il fallimento.

Motivo per cui CVC, che già possiede una quota nella società di diritti mediatici della lega francese, sta formando un gruppo di banche per fornire una struttura di prestito a breve termine che i club possono utilizzare per colmare eventuali lacune di finanziamento se decidono di lanciare il nuovo canale.