Il Napoli svela il nuovo logo del club: sparisce il colore azzurro

La N napoleonica rimane intoccabile dal 1984, ma nel logo del Napoli è scomparso il colore azzurro. Il nuovo stemma del club partenopeo è stato cambiato su tutti gli account social e nella serata di ieri è apparso ufficialmente anche sul sito della Lega Serie A.

Non ci sono più tre colori nei cerchi concentrici, ma solamente due, per un design più essenziale rispetto al recente passato. Lo sfondo è bianco e la N è diventata blu scuro. Il logo sarà presente sulle divise da gioco della squadra nella prossima stagione e probabilmente cambierà colore a seconda di quello delle maglie su cui andrà.

Maglie che il club, tra l’altro, dovrebbe presentare nelle prossime settimane. Una cosa simile era già accaduta per la terza maglia della stagione scorsa e per le due speciali “Halloween” ed “Everywhere”, l’ultima in ordine cronologico presentata grazie alla collaborazione con il main sponsor MSC.