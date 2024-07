Il campionato della Fiorentina inizierà a Parma, mentre la prima sfida casalinga sarà nel fine settimana fra il 24 e il 25 agosto quando al Franchi arriverà il neopromosso Venezia. Ma in che condizioni sarà lo stadio di Firenze, al centro di un contenzioso, anche giuridico, fra il club di Rocco Commisso e il Comune cittadino?

Come riporta l’edizione odierna de La Nazione, il Franchi nella stagione 2024/25 non farà registrare il tutto esaurito, o almeno non lo farà raggiungendo quota 40mila spettatori per le sfide di cartello, come la tanto attesa partita contro la Juventus che arriverà il 29 dicembre, ma anche i big match con Milan, Roma e Inter. Infatti, a causa dei lavori di ristrutturazione, lo stadio viola vedrà una riduzione della capienza che si attesterà fra i 22-24mila spettatori.

Una indicazione che arriva dal Comune, che è il proprietario dell’impianto, ma che non soddisfa pienamente la Fiorentina, visto che il club vorrebbe che fossero stabiliti in maniera certa i posti disponibili, sia per la vendita degli abbonamenti sia per la pianificazione legata ai biglietti di ogni singola sfida.

Si aspettano novità decisive nell’incontro che ci sarà nelle prossime settimane fra esponenti del club viola e la sindaca neoeletta Sara Funaro, che ha preso il posto del primo cittadino uscente Dario Nardella, con cui la Fiorentina aveva portato avanti il discorso legato ai lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Prima di questo faccia a faccia la campagna abbonamenti certamente non potrà partire e questo pone il club già in una posizione di svantaggio rispetto agli altri che hanno già aperto la vendita e che sono anche vicini a chiuderla.

In tutto questo non va dimenticato il ricorso presentato dalla Fiorentina per stoppare i primi lavori di ristrutturazione, che hanno già preso il via. Nelle ultime ore, la direzione cultura e sport del Comune ha autorizzato l’avvocatura a resistere in giudizio davanti al tribunale di Firenze nella causa giudiziaria portata avanti dal club.

A tal proposito, ieri al Pentasport di Radio Bruno l’ex sindaco di Bagno a Ripoli (dove ha sede il Viola Park), Francesco Casini, e attuale consigliere comunale di Firenze in quota Iv, ha lanciato segnali distensivi nella rissa politica degli ultimi mesi: «Inutile andare adesso a ripercorrere tutta la storia passata. Guardiamo avanti. Oggi l’appalto è avviato e non si torna indietro. Tutta la città a questo punto deve tifare, e io sono il primo, perché il restyling del Franchi si concluda nei tempi più brevi possibili».