Milan, la presentazione di Fonseca sarà l'8 luglio a Milanello

Il Milan si appresta ad aprire la stagione 2024/25 con il consueto ritiro fra le mura amiche di Milanello. E dopo gli anni dell’era Stefano Pioli, i rossoneri hanno scelto come guida tecnica Paulo Fonseca, per iniziare un nuovo ciclo e consolidare la propria posizione in Italia e in Europa.

Il ritiro estivo del Milan inizierà lunedì 8 luglio. Data scelta anche per presentare a tifosi e stampa il nuovo allenatore rossonero che interverrà nella sala conferenze di Milanello dalle ore 11.00. Non è ancora stato ufficializzato se al fianco dell’allenatore ci sarà un componente della dirigenza milanista o Zlatan Ibrahimovic, intervenuto alla presentazione di Daniele Bonera, allenatore scelto per il progetto della seconda squadra rossonera, Milan Futuro.

Fonseca data presentazione Milan – L’esordio con il Rapid Vienna

Fonseca, poi, farà il suo esordio sulla panchina rossonera in amichevole in casa del Rapid Vienna il prossimo 20 luglio, prima della tournée negli Stati Uniti dove i rossoneri giocheranno tre amichevoli. Poi il debutto ufficiale della stagione 2024/25 arriverà nel weekend del 17-18 agosto per la prima giornata di Serie A, quando il Milan ospiterà a San Siro il Torino, che sarà anche per quest’anno il primo impegno casalingo della stagione come lo è stato nell’annata 2023/24.

In attesa delle prime parole del nuovo allenatore rossonero, protagonista con il Lille nella scorsa stagione, i tifosi del Milan si attendono novità anche dal mercato, dove il club sta lavorando per portare a Milano un nuovo attaccante (che potrebbero essere addirittura due secondo le ultime indiscrezioni che riportano l’interesse per Alvaro Morata), un mediano difensivo con attenzione anche alla difesa dove potrebbero arrivare sia un centrale, magari di piede mancino, che un terzino destro. In tutto questo non va dimenticato il lavoro di sfoltimento della rosa, con l’intenzione della società di trattenere i big della rosa, fra cui Mike Maignan e Theo Hernandez, che si attendono un rinnovo di contratto importante.