Ligue 1, DAZN ci prova per i diritti tv in Francia: 375 mln per le migliori sfide

DAZN potrebbe diventare presto la casa della Ligue 1 in Francia: non di tutte le sfide del campionato, ma almeno dei migliori match del torneo francese. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, nelle ultime ore la piattaforma avrebbe presentato un’offerta per le scelte 1, 2 e 4 a una media di 375 milioni di euro all’anno per le prossime cinque stagioni (con costi di produzione coperti da LFP Media).

La somma complessiva da destinare alla Ligue 1 sarebbe spalmata con un versamento di 300 milioni di euro nella prima stagione, per finire a un massimo di 500 milioni di euro nella stagione 2028/29. Non solo: verrà inoltre corrisposto un bonus annuo aggiuntivo di 50 milioni di euro se la piattaforma supererà i due milioni di abbonati.

La LFP spera però di riuscire a vendere il pacchetto B (scelte 3, 5, 6, 7,8,9) e le partite quasi-live (trasmesse in modalità Free nel ciclo precedente), tra 75 e 125 milioni di euro. I ricavi netti attesi per i diritti nazionali della Ligue 1 sarebbero quindi in media tra i 450 e i 500 milioni di euro a stagione. Il consiglio di amministrazione, riunitosi questo venerdì , dovrà ora convalidare o meno questa offerta.