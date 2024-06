Da Messi a Lautaro, i giocatori più pagati fra i convocati per la Copa America 2024

È tutto pronto per la Copa America 2024, che si terrà negli Stati Uniti dal 21 giugno al 14 luglio, quando la nazionale che avrà vinto la finale alzerà la coppa sotto il cielo di Miami diventando la vincitrice della 17esima edizione edizione del Campionato europeo di calcio, succedendo all’Argentina nell’albo d’oro della competizione, con l’Albiceleste che è anche campione del Mondo in carica.

Come tutte le più importanti rassegne internazionali, sono molte le stelle che scenderanno in campo nei 14 stadi statunitensi che ospiteranno la Copa America 2024. C’è grande attesa, ovviamente, per i campioni in carica dell’Argentina, nonché campioni del mondo, che saranno guidati da Lionel Messi che potrebbe giocare la sua quinta finale, con all’attivo solamente una vittoria, arrivata 2021 in Brasile. Ma di certo non mancano le stelle.

E quando si parla di star mondiali non si può di certo dimenticare l’aspetto economico. Infatti, le rassegne internazionali come la Copa America di quest’anno permetteranno di vedere i giocatori più importanti del continente, che giocano quasi tutti in Europa. Ma quali sono quelli più pagati?

Giocatori più pagati Copa America 2024 – La top 10

Nella speciale classifica dei 10 giocatori più pagati fra i convocati a Copa America 2024, al primo posto c’è proprio Messi, che è l’unico che non gioca in Europa, avendo scelto di vivere gli ultimi anni della sua carriera da calciatore all’Inter Miami. Per la Pulga, calciatore più pagato dell’intera MLS, l’ingaggio netto annuo è di 11 milioni di euro netti a stagione, pari a 20,5 milioni di dollari.

A differenza della classifica dei più pagati fra i convocati di EURO 2024, l’effetto Arabia Saudita non è presente nella Copa America di quest’anno, anche per una precisa scelta del commissario tecnico del Brasile, Dorival Junior, di non convocare calciatori come Roberto Firmino e Fabinho, che hanno giocato nell’ultima stagione nella Saudi Pro League.

Giocatori più pagati Copa America 2024 – La classifica

Oltre ai già citati Firmino e Fabinho, il grande assente della Copa America 2024 è senza dubbio Neymar. L’attaccante ex Barcellona e PSG è ora all’Al Hilal (con un contratto faraonico da 100 milioni), ma è fuori per un grave infortunio al ginocchio ormai da diversi mesi, che aveva fatto nascere alcuni rumors sull’intenzione del club saudita di rivedere l’accordo con il brasiliano. Assente, ma per scelta, tecnica, un altro brasiliano come Casemiro, fra i più pagati della Premier League con i suoi 11 milioni netti a stagione, a cui vanno aggiunti 3 milioni di bonus.

L’unico rappresentante del calcio italiano, sui 22 calciatori convocati, è Lautaro Martinez grazie ai 6 milioni di euro netti garantiti dall’Inter. Il numero 10 e capitano dei nerazzurri, però è prossimo alla firma del rinnovo di contratto con il club meneghino fino al 2029 che, secondo le ultime indiscrezioni, gli consentirà di guadagnare 9 milioni di euro netti a stagione. Ecco la top 10 dei calciatori più pagati fra i convocati della Copa America 2024: