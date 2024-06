Premier, scherzi del calendario: le prime nove gare del West Ham tutte a Londra

Nella giornata di ieri si è alzato il sipario sulla Premier League 2024/25 con il sorteggio del calendario per il prossimo campionato che vedrà ancora il Manchester City campione in carica. Ma a poche ore dalla fine del sorteggio, è subito balzata all’attenzione di tutti la situazione del West Ham. Infatti, gli Hammers, che saranno allenati da Julen Lopetegui (considerato per settimane la prima opzione del Milan per il post Pioli) non giocheranno mai fuori da Londra fino al 2 novembre.

Infatti, il West Ham – che disputa le partite casalinghe al London Stadium, nord-est di Londra – giocherà le sue prime quattro partite in trasferta sempre nella capitale inglese, visto che le sue avversarie saranno, nell’ordine, Crystal Palace, Fulham, Brentford e Tottenham. Per uscire dai confini cittadini, gli uomini di Lopetegui dovranno attendere la decima giornata, quando affronteranno il Nottingham Forest.

La causa, ovviamente, è l’elevato numero di squadre con sede a Londra tra quelle che partecipano alla Premier League, ma a rendere inamovibili gli Hammers dalla capitale è anche il fatto che il West Ham non giocherà in Europa dopo tre partecipazioni consecutive, tra cui quella che l’ha visto trionfare in Conference League nella stagione 2022/23 battendo la Fiorentina in finale.

Qquesta incredibile striscia di partite a Londra per il West Ham potrebbe essere spezzata solamente se gli Hammers fossero sorteggiati come squadra in trasferta in uno dei primi incontri valevoli per la Carabao Cup. Ma per questo bisognerà attendere ancora qualche settimana.