Roland Garros, Paolini-Errani non si fermano più: dopo il successo di Roma ecco la prima finale Slam

È un Roland Garros che parla sempre più italiano. Dopo aver conquistato la finale femminile, infatti, Jasmine Paolini vola all’ultimo atto dello Slam francese anche nel doppio, insieme a Sara Errani.

Il duo italiano, fresco di vittoria al Masters 1000 di Roma, ha avuto la meglio in semifinale della coppia Kostyuk-Ruse. Un match partito non bene per Paolini ed Errani che hanno subito un 6-1 nel primo set. Ma da lì in poi sono state pressoché perfette chiudendo il match grazie al 6-4, 6-1 maturato nel secondo e terzo set della partita.

Aspettando Jannik Sinner, in campo per la semifinale contro Carlos Alcaraz, il tennis italiano vede al Roland Garros ben tre finali in cui è protagonista, visto che anche il doppio maschile, composto da Bolelli e Vavassori, si giocherà la vittoria finale contro Arevalo e Pavic, capaci di eliminare in semifinale la coppia numero uno del tabellone Granollers-Zeballos.