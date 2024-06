Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Alcaraz Sinner in streaming gratis. Il tennista italiano si prepara a scendere in campo per la semifinale del secondo Slam della stagione, il Roland Garros, alle ore 14.30, sul Philippe Chatrier allo Stade Roland Garros, XVI arrondissement di Parigi, a pochi passi dal Parco dei Principi.

Alcaraz Sinner in streaming gratis? Primo posto nel ranking ATP

L’avversario dell’italiano sarà Carlos Alcaraz: la rivalità si ripropone per la nona volta a livello Atp, i precedenti sono sul 4-4. Equilibrio totale, anche nei Major: vittoria di Sinner agli ottavi di Wimbledon nel 2022, successo di Alcaraz pochi mesi dopo nella leggendaria sfida ai quarti degli US Open, in cinque set con match point annullato nel quarto. Sinner può contare sulla spinta del ranking ATP, dopo aver conquistato il primo posto ai danni di Novak Djokovic.

Nei confronti con Dimitrov, Sinner è in vantaggio per 3-1. L’ultimo scontro è stata la finale di Miami, vinta dall’italiano per 2-0 che gli ha permesso di conquistare sia il primo titolo in Florida che la posizione numero 2 del ranking, scavalcando Alcaraz.

Per arrivare fin qui, Sinner ha prima sconfitto il dolore all’anca che lo ha costretto a dare forfait per il Master 1000 di Roma e che fino all’ultimo ha lasciato i suoi tifosi con il fiato sospeso con il timore che dovesse rinunciare a scendere in campo per il secondo Slam della stagione, dopo aver vinto il primo in Australia. Al primo turno l’altoatesino ha superato lo statunitense Eubanks, e poi il duo francese Gasquet e Moutet. A quest’ultimo ha concesso l’unico set fin qui perso, prima del 3-0 rifilato anche a Dimitrov.

Alcaraz Sinner in streaming gratis? Come seguire la sfida

Il quarto di finale tra Sinner e Dimitrov a Parigi, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1. Il canale è disponibile sia per gli abbonati Sport di Sky, sia per quelli di DAZN, che troveranno il canale sulla piattaforma streaming. Inoltre, è possibile seguire il match in streaming anche su Sky Go, l’app per gli abbonati della tv satellitare, e su NOW.