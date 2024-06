Roland Garros, Djokovic si ritira: Sinner nuovo numero uno al mondo

Il numero uno del mondo Novak Djokovic si è ritirato dagli Open di Francia prima della partita dei quarti di finale a causa di un infortunio al ginocchio: lo hanno annunciato nella giornata di oggi gli organizzatori del torneo. Mercoledì, la testa di serie e campione in carica Djokovic avrebbe dovuto affrontare Casper Ruud nei quarti di finale della competizione su terra rossa.

Ma così non sarà, perché l’infortunio (che aveva rischiato già di compromettere i turni precedenti, quando Djokovic ha compiuto vere e proprie imprese) non gli ha lasciato scampo. In questo modo, Jannik Sinner – attualmente in campo e a un passo dalla conquista delle semifinali – si prende automaticamente la testa del ranking ATP: è la prima storica volta per un tennista italiano.

Di seguito, la top 10 del ranking ATP aggiornata: