Impresa Paolini: è in finale al Roland Garros per la prima volta in carriera

Jasmine Paolini è in finale al Roland Garros. La tennista italiana, oltre a raggiungere per la prima volta l’ultimo atto in uno Slam, sale al settimo posto del ranking WTA.

Un momento d’oro per Paolini, confermato dalla netta vittoria contro Andreeva in semifinale a Parigi con il punteggio di 6-3, 6-1. Inoltre, la giocatrice toscana a febbraio è stata la terza italiana a conquistare un Master 1000 grazie al successo di Dubai. Prima di lei tale impresa era stata raggiunta solamente da Flavia Pennetta e Camila Giorgi.

Un successo quello della Paolini che si somma alla conquista del numero uno del ranking ATP di Jannik Sinner e in semifinale al Roland Garros, dove incontrerà Carlos Alcaraz. Un periodo d’oro per il tennis italiano quello al Roland Garros, vista la finale conquistata dal doppio maschile dalla coppia Vavassori-Bolelli. Mentre la stessa Paolini, in coppia con Sara Errani, si giocherà la semifinale nel doppio femminile.