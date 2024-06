Dai telecronisti al calendario: la programmazione Rai per EURO 2024

Manca sempre meno all’inizio degli Europei 2024 in Germania che prenderanno il via il prossimo 14 giugno e dureranno esattamente un mese. Fra le 24 convocate ci sarà anche l’Italia che avrà il difficile compito di proteggere il titolo conquistato tre anni fa.

Gli Azzurri di Luciano Spalletti sono stati inseriti nel gruppo B e se la dovranno vedere, in ordine cronologico delle sfide, con Albania, Spagna e Croazia. Sorteggio che di certo non è andato bene agli Azzurri, anche per il fatto di essere partiti dalla quarta fascia per i pochi punti raccolti durante la fase di qualificazione.

Dove vedere Europei 2024 Rai – Alla tv di Stato 31 partite in co-esclusiva

Su quali canali i tifosi potranno seguire le avventure della squadra di Spalletti? I diritti tv degli Europei 2024 sono stati acquistati da Sky. La pay-tv di Comcast trasmetterà infatti tutte le 51 partite della competizione, dal debutto di venerdì 14 giugno fino alla finalissima dell’Olympiastadion, il 14 luglio.

Tuttavia, l’emittente satellitare non sarà l’unica a trasmettere le sfide. Infatti, di quelle 51 partite, ben 31 saranno trasmesse anche dalla Rai in co-esclusiva. Queste sfide saranno in onda su Rai 1 e Rai 2, mentre tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport.

Dove vedere Europei 2024 Rai – La programmazione

A queste, nella programmazione Rai si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Diretta Azzurra” su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.

Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e nove quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela.

Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Barth, e con Giulia Stronati che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni.

La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi: con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.