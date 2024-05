Da Podence a El Kaabi: gli stipendi dell'Olympiacos 2023/24

L’Olympiacos, allenato da José Luis Mendilibar, è sicuramente la più grande sorpresa della Conference League 2023/24. Dopo aver concluso al terzo posto il campionato greco, la formazione di Atene è a caccia di quello che sarebbe il suo secondo trofeo internazionale, se si considera la Coppa dei Balcani vinta nel lontana 1961/63.

La formazione di Mendilibar è riuscita a superare in semifinale la più quotata, e favorita, Aston Villa, imponendosi con una doppia vittoria sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Grande mattatore della doppia sfida agli inglesi è stato senza ombra di dubbio l’attaccante Ayoub El Kaabi, classe 1990.

In Conference League, invece, il cammino è stato quasi perfetto. Retrocessi dall’Europa League, i greci hanno iniziato questa manifestazione direttamente a partire dalla fase ad eliminazione diretta e quindi dai sedicesimi. In questo turno battuto con un doppio 1-0 il Ferencvaros. Negli ottavi di finale, invece, contro il Maccabi Tel Aviv la sconfitta per 1-4 incassata all’andata è stata poi completamente ribaltata dal 6-1 rifilato agli israeliani nel match di ritorno. Nei quarti di finale, sono stati necessari i calci di rigore per avere la meglio sul Fenerbahçe. Il vero capolavoro, poi come detto, è arrivato in semifinale: contro l’Aston Villa detentore del trofeo, infatti, vittoria sia all’andata con un perentorio 4-2 e successo per 2-0 anche al ritorno. Tripletta e doppietta per El Kaabi.

Dopo la doppia vittoria contro l’Aston Villa si è creata una grande attenzione intorno all’Olympiacos, specialmente per i componenti della rosa di Mendilibar, l’ultimo ostacolo che la Fiorentina dovrà superare per agguantare quella coppa che l’anno scorso è sfuggita all’ultimo minuto prendendo la strada per Londra, sponda West Ham. Quanto guadagnano i calciatori tesserati per la società greca? Quale è il loro stipendio?

Partiamo dal dire che il monte ingaggi dell’Olympiacos è di circa 30 milioni di euro l’anno, una cifra decisamente contenuta per una formazione finalista di una manifestazione europea. Il calciatore che ha lo stipendio più alto all’interno della squadra è Daniel Podence, ala classe ’95 che guadagna poco più di 3 milioni di euro a stagione. Nelle fila della formazione greca c’è anche un grande ex: il montenegrino Stevan Jovetic, circa un milione di euro di ingaggio.

Stipendi Olympiacos 2023 2024 – Grimaldo guida la classifica

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):