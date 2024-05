Ufficiale, Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli

Ora è ufficiale, Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Dopo l’addio del dirigente alla Juventus, il club partenopeo ha ufficializzato la nuova nomina: “La SSCN è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva”, si legge nella nota pubblicata dal club sul proprio sito ufficiale.

Nato in provincia di Salerno nel 1988, Manna inizia la sua carriera come talent scout nel calcio dilettantistico, prima di approdare al Forlì come club manager per la stagione 2013/2014. L’annata successiva diventa un dirigente del club svizzero del Chiasso, diventando in seguito ds del Lugano dove nel 2015/16 trova anche Zdenek Zeman, mentre nel 2017/18 partecipa anche all’Europa League. Nel 2017 ottiene il diploma da direttore sportivo con la Figc e poi nel 2019 approda alla Juventus.

Chi è Giovanni Manna, l’arrivo alla Juventus

Nel 2019 Manna così sbarca a Torino, restando in bianconero per cinque stagioni. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa.